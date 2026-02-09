La Fundación EDP celebra en Cangas del Narcea el primer Bootcamp de la Escuela de la Energía en España

Archivo - Cangas del Narcea. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP celebrará mañana martes, 10 de febrero, el primer Bootcamp escolar de la Escuela de la Energía organizado en España, que reunirá a 50 estudiantes de 4º de ESO del IES Cangas del Narcea con el objetivo de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el compromiso de los jóvenes con el desarrollo sostenible de su municipio.

Bajo el lema "Cangas, una oportunidad de película", los participantes trabajarán en equipos para identificar oportunidades en su entorno y diseñar propuestas innovadoras. La jornada arrancará a las 09.00 horas en la Escuela Hogar de Cangas del Narcea con la apertura 'Luces, Cangas ¡Acción!', seguida de charlas de José Tuñón, director de la Fundación Oso de Asturias; José María Martínez, empresario y responsable de Bodegas Parrondo; y Alejandro Martínez y Tania Pereira, codirector y artista del Prestoso Fest.

Los estudiantes desarrollarán sus ideas por la mañana y las presentarán en público en un pitch programado entre las 15.00 y las 16.00 horas. La jornada finalizará con la entrega de premios y la intervención del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, a las 16.15 horas.

El jurado estará compuesto por la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins; el CEO de Mentes Emprendedoras, Afonso Pegado Mendonça dos Reis, y José María Martínez Parrondo. Los ganadores recibirán una bicicleta eléctrica.