La Fundación EDP convierte el VI Desafío Virtual FADE Saludable en 10.000 euros para proyectos sociales

Desafío Virtual FADE - EDP/FADE

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de EDP en Oviedo ha acogido este viernes el acto de entrega de reconocimientos del VI Desafío Virtual FADE Saludable, una iniciativa impulsada por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para fomentar hábitos de vida saludables en las empresas y promover el compromiso social del tejido empresarial asturiano.

Durante la jornada también se presentaron los resultados del reto solidario 'Kilómetros de Solidaridad', impulsado por el programa de Voluntariado de EDP dentro de su Campaña de la Energía.

Gracias a esta iniciativa, la Fundación EDP realizará una donación de 10.000 euros a proyectos sociales del Banco de Alimentos de Asturias y Bizkaia, las Cocinas Económicas de Oviedo y Santander y Cáritas Madrid, reforzando su compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

El VI Desafío Virtual FADE Saludable ha reunido a 305 profesionales de empresas asturianas, que han recorrido de forma colectiva 6.730 kilómetros, contribuyendo además a recaudar fondos para Anhipa, entidad que apoya a personas con TDAH y a sus familias en el Principado de Asturias.

Una edición más, EDP ha sido la empresa con mayor participación, con 245 personas inscritas, lo que representa más del 80 % del total de participantes, reafirmando el compromiso de su plantilla con la promoción de hábitos saludables y la solidaridad. Durante el acto, Juan García-Ovies, en representación de la Fundación EDP, destacó que "este reto demuestra cómo la suma de pequeños gestos individuales puede generar un impacto colectivo muy relevante.

En la Fundación EDP creemos firmemente en iniciativas que combinan salud, compromiso y solidaridad, y 'Kilómetros de Solidaridad' es un claro ejemplo de ello". Por su parte, desde FADE señalaron que "el Desafío Virtual FADE Saludable demuestra que las empresas son un agente clave para promover el bienestar de las personas y generar un impacto positivo en la sociedad. La excelente respuesta de esta edición confirma que cuando organizaciones comprometidas trabajan juntas es posible fomentar hábitos saludables, fortalecer los equipos y, al mismo tiempo, contribuir a causas sociales de gran valor".

FADE agradeció especialmente la implicación de la Fundación EDP y de su programa de voluntariado por transformar la participación de sus profesionales en una ayuda directa a entidades sociales.

Asimismo, reconoció el apoyo de 'Masymas', patrocinador principal de FADE Saludable, y de las 17 empresas colaboradoras que hacen posible el desarrollo del programa y contribuyen, edición tras edición, a consolidarlo como una iniciativa de referencia en la promoción de la salud y el bienestar en el entorno laboral asturiano.

Con más de una década de trayectoria, FADE Saludable se ha consolidado como un programa de referencia para impulsar hábitos de vida saludables entre las empresas asturianas, integrando acciones de promoción de la actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional, prevención y solidaridad.