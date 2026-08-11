Fundación EDP impulsa con 300.000 euros la movilidad eléctrica de 20 entidades asturianas - EDP

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación EDP impulsa con una dotación global de 300.000 euros la movilidad eléctrica de 20 entidades sociales y medioambientales asturianas a través de su programa 'Movilidad Solidaria', una iniciativa que facilita ayudas de 15.000 euros para la adquisición de vehículos 100% eléctricos. Las fundaciones Mar de Niebla, Siloé y Oso de Asturias han compartido este martes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) sus experiencias con este programa.

Durante la mesa redonda 'Movilidad Solidaria: activar la transición energética desde el territorio', las tres organizaciones han explicado cómo estos vehículos permiten mejorar la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, facilitar desplazamientos vinculados a procesos educativos, sociales y de salud y acercar actividades de educación ambiental y conservación a distintos puntos de Asturias.

La co-directora de Mar de Niebla, Rocío Álvarez, ha señalado que "desde la incorporación del vehículo en junio, nuestro objetivo es llegar este año a más de 12.000 personas y recorrer más de 5.500 kilómetros".

Por su parte, la coordinadora del Programa Adultos de Fundación Siloé, Begoña Álvarez, ha destacado que "cuando hablamos de autonomía y calidad de vida, también hablamos de sostenibilidad", y ha añadido que los vehículos eléctricos permiten "llegar a las personas y mejorar su bienestar de una forma más respetuosa con el entorno".

El director de la Fundación Oso de Asturias, Pepín Tuñón, ha incidido en que "la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible pueden avanzar de la mano" y ha considerado el proyecto un ejemplo de esa conexión.

La responsable del programa Movilidad Solidaria para Fundación EDP, Izaskun Simón, ha apuntado que "la movilidad eléctrica no trata únicamente de cambiar vehículos; trata de ampliar oportunidades".