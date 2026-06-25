La Fundación Juan Muñiz Zapico convoca la XXIII Edición del Concurso de Microrrelatos Mineros 'Manuel Nevado Madrid'

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Juan Muñiz Zapico ha convocado la XXIII Edición del Concurso de Microrrelatos Mineros 'Manuel Nevado Madrid', un certamen internacional que se presentará mañana en el municipio asturiano de Quirós. El plazo para la recepción de los textos originales permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2026.

La elección de Quirós para la presentación del concurso responde a la vinculación histórica de este territorio con la minería, especialmente durante el siglo XX. El acto tendrá lugar en el Museo Etnográfico, ubicado en una antigua siderurgia que simboliza tanto la historia industrial de la zona como la lucha de los mineros por mejoras sociales y laborales.

El certamen repartirá un total de 1.500 euros en premios distribuidos en cuatro categorías: relato ganador, accésit de testimonio histórico, categoría joven y categoría asturiana. Como en cada edición, los relatos galardonados y las menciones especiales serán publicados por la organización.

El plazo de recepción de originales concluirá el 31 de octubre de 2026 y los trabajos podrán remitirse tanto por correo postal a la sede de la Fundación Juan Muñiz Zapico (C/ Santa Teresa 15, 33005-Oviedo) como por correo electrónico (infofjmz@asturias.ccoo.es). Las bases del certamen se encuentran publicadas en las redes sociales de la entidad y también se pueden solicitar a través del correo electrónico indicado.

El fallo del jurado se dará a conocer el 4 de diciembre de 2026, coincidiendo con la festividad de Santa Bárbara. En la pasada edición del concurso participaron un total de 540 personas de 22 nacionalidades diferentes, consolidando la presencia de participantes procedentes de España, así como de diversos países de Europa y América.