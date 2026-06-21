La Fundación Municipal de Cultura organiza la VI Semana Profesional del Arte en torno al color

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura ha organizado la VI Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO), que se celebrará entre el 23 y el 28 de junio en la capital asturiana. Este evento cultural se ha consolidado como una de las citas de artes plásticas y visuales más relevantes del norte de España.

En esta edición de 2026, la programación articulará sus exposiciones, talleres y conferencias en torno al color como eje temático fundamental del lenguaje artístico.

Las actividades se desarrollarán en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), el Colegio de Arquitectos y las principales galerías de la ciudad.

El encuentro está concebido como una plataforma de visibilidad y reflexión que pondrá en diálogo a creadores de distintas generaciones, disciplinas y procedencias, permitiendo tanto a artistas emergentes como consagrados presentar sus propuestas más recientes ante el público