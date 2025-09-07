La Fundación Princesa de Asturias convoca la décima edición del programa educativo 'Toma la palabra'

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha convocado, en el marco de la Semana de los Premios 2025, la décima edición del programa cultural y educativo Toma la palabra, una iniciativa dirigida a centros escolares de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Por primera vez en una edición ordinaria, el programa se extenderá más allá del Principado de Asturias, incorporando a centros invitados de ámbito nacional, con el objetivo de trasladar a las aulas la trayectoria y obra de los galardonados con los Premios Princesa de Asturias.

La propuesta para esta edición consta de siete actividades, diseñadas en función de las distintas etapas educativas y vinculadas a las categorías de Letras, Concordia, Artes, Investigación Científica y Técnica, Deportes y Comunicación y Humanidades.

Desde su puesta en marcha en 2015, el programa Toma la palabra ha registrado 55.747 participaciones de alumnado de 259 centros educativos asturianos. En 2024, con motivo del décimo aniversario de S.A.R. la Princesa de Asturias como presidenta de honor de la institución, la Fundación organizó una edición extraordinaria que incluyó propuestas inspiradas en Mary Beard (Premio de Ciencias Sociales 2016) y Sandra Myrna Díaz (Premio de Investigación 2019), y que contó con 920 participaciones de 49 centros de Asturias y otras comunidades.

En anteriores ediciones, el programa ha contado con momentos destacados como el encuentro en 2017 de S.M. la Reina con docentes y estudiantes de 74 centros participantes, celebrado en el CP El Quirinal (Avilés) y el IES Jerónimo González (Langreo). En 2020, la convocatoria fue suspendida por la pandemia de la COVID-19.

La Fundación destaca el éxito de una iniciativa que cumple una década con el propósito de acercar los valores de los galardonados a la comunidad educativa, fomentando la participación activa del alumnado a través de propuestas creativas e interdisciplinares.

Las actividades ya están abiertas a inscripción, con fechas límite entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre de 2025. Mi camino del cole, basada en el cuento El camino del cole de Eduardo Mendoza (Premio de las Letras), es una de las propuestas que invita a los más pequeños (1º a 4º de Primaria) a crear personajes imaginarios inspirados en personas reales que ven a diario.

Si yo fuera Gurb, también centrada en la obra de Mendoza, propone a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, ESO y 1º de Bachillerato redactar un texto desde la perspectiva de un extraterrestre que aterriza en su ciudad, en la línea de Sin noticias de Gurb.

Otra de las propuestas, Cada pieza, una historia, vinculada al Museo Nacional de Antropología de México (Premio de la Concordia), plantea la creación de una exposición virtual o física tras una visita online al museo, centrada en piezas arqueológicas y etnográficas. Dirigida a ESO y Bachillerato.

Tras lo visible, inspirada en el trabajo de la fotógrafa Graciela Iturbide (Premio de las Artes), invita a realizar composiciones fotográficas sin presencia humana, con exposición final en formato de álbum. Para ESO, Bachillerato y FP; mientras que 'Genes que curan', centrada en la labor de Mary-Claire King (Premio de Investigación Científica y Técnica), busca que el alumnado de Primaria exprese mediante dibujos su comprensión de temas como la genética del cáncer o los derechos humanos.

La voz de Serena, otra de las propuestas de este año, está dedicada a la tenista Serena Williams (Premio de los Deportes), propone redactar un texto argumentativo a partir de una cita o momento de su trayectoria, destacando su defensa de la igualdad. Se puede realizar en español, inglés o francés. Para ESO, Bachillerato y FP.

Finalmente, Vive la filosofía, inspirada en el pensador Byung-Chul Han (Premio de Comunicación y Humanidades), anima al debate filosófico en torno a su obra La sociedad del cansancio, con reflexión escrita sobre sus tesis. Para 3º y 4º de ESO y Bachillerato.