Las fundaciones asturianas celebran en Gijón su reunión anual para hacer balance y definir nuevos objetivos

Representantes del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias, en el Club de Regatas de Gijón. - FUNDACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club de Regatas de Gijón ha acogido este miércoles la reunión anual del Consejo Autonómico de Fundaciones del Principado de Asturias, actuando como entidad anfitriona la Fundación Monasterio, con sede en esta ciudad.

Se trata de una cita clave para el fortalecimiento del sector en el territorio, donde se han reunido representantes de más de treinta fundaciones y que ha contado con la presencia de Pilar García Ceballos-Zúñiga, presidenta de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), según una nota de prensa de los organizadores del evento.

García Ceballos-Zúñiga ha resaltado que el sector de las fundaciones en Asturias "es un ejemplo de fortaleza de la sociedad civil y de su capacidad de organizarse para abordar fines de interés general y como cauces de participación social".

La jornada incluyó una intensa sesión de trabajo para compartir experiencias, analizar el trabajo realizado y proponer un plan de actuación para el nuevo período.

Se ha hecho, durante el acto, un repaso a la actividad desarrollada en el curso 2025 - 2026, en el que participaron numerosos profesionales de fundaciones destacadas de la región. Mención especial recibieron las jornadas centradas en la creación de alianzas y en el valor de la sostenibilidad económica de las fundaciones, analizando líneas como el micromecenazgo, las acciones de economía social o la gestión de legados.

De cara al futuro, el Consejo ha aprobado su plan de trabajo para el período 2026-2027. El coordinador del Consejo y director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, ha recordado la importancia de "reforzar el vínculo y la identidad compartida entre los profesionales del sector", y ha defendido el trabajo sobre "diferentes líneas sobre las que una hay especial sensibilidad.

"Hablamos de definir códigos éticos y de buen gobierno, analizar la irrupción de la IA y, al mismo tiempo, analizar las nuevas vulnerabilidades presentes en la sociedad", ha remarcado, al respecto.

"Se trata de aspectos fundamentales para poder afrontar retos conjuntos y asegurar la sostenibilidad necesaria para ello", ha añadido.

También se ha planteado la organización de nuevos encuentros en sedes de entidades del territorio y reforzar la actividad institucional para el fomento de la cultura de la filantropía y el compromiso con acciones de interés general.

Además, se ha dado la bienvenida a las dos fundaciones que se han incorporado al Consejo en el último año: la Fundación Anembe, para el fomento de la profesión y medicina bovina, y la Fundación Autonómicos Tineo, para el fomento de la cultura.

Con su incorporación, el Consejo alcanza ya las 34 fundaciones de distintos ámbitos, lo que supone una representación significativa del tejido fundacional asturiano, contando con entidades como Fundación Princesa de Asturias, Fundación Siloé o Fundación Cruz de los Ángeles, entre otras.