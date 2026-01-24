El fundador del Grupo Roxu recibirá la Medalla de Oro municipal

María Calvo y Ángel García, a la izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha propuesto que el Ayuntamiento de Siero conceda la Medalla de Oro del concejo a José Manuel Suárez, fundador del Grupo Roxu. Así lo han confirmado en una rueda de prensa el alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la presidenta de FADE, María Calvo.

Durante su intervención, el primer edil ha señalado que, como alcalde, cree que lo mejor que uno puede hacer por su territorio es generar riqueza, empleo y actividad económica, para que la gente tenga el mejor trabajo posible y las administraciones los recursos para devolver en servicios e infraestructuras a la sociedad.

En este sentido, ha subrayado que en Siero cuentan con más de 4.000 empresas, de todos los tamaños, que son las que especialmente hacen que el concejo vaya bien.

En referencia a la figura de José Manuel García Suárez, el regidor ha destacado que "ejemplifica muy bien lo que significa empezar desde muy joven, empezar de cero, luchar, trabajar duro durante muchos años, estar al pie del cañón y pasar tanto momentos difíciles como buenos".

Ha añadido que desde sus inicios hasta hoy "ha tenido una evolución muy importante, que es también la evolución que ha vivido Siero en estos casi 50 años".

Asimismo, ha puesto en valor la dimensión actual de la empresa, señalando que "empezó de cero y hoy cuenta con unas magnificas instalaciones y una empresa muy importante a nivel de España en su actividad, algo especialmente relevante teniendo en cuenta la dificultad de operar desde Asturias en toda la Península Ibérica, además de contar con filiales fuera de España". Ha añadido que "tiene casi 300 trabajadores, que son muchas familias y muchas personas que, a lo largo de estos casi 50 años, han pasado por la empresa y muchas de ellas han hecho su vida en Siero".

En este contexto, el primer edil ha considerado "muy oportuno que FADE realice este tipo de reconocimientos a personas que ejemplifican perfectamente el perfil de empresario", y ha defendido que "es importante que estos reconocimientos se hagan en vida, por lo que desde el Ayuntamiento queremos sumarnos a ello".

En cuanto al procedimiento administrativo, el alcalde ha explicado que "el lunes, una vez que la petición esté registrada, nombraremos un instructor para abrir el expediente, tiene un periodo de exposición pública y finalmente deberá llevarse a pleno", añadiendo que "tenemos la garantía de que se aprobará, pero confiamos en que el resto de grupos también se sumen, porque es una propuesta que no es ideológica ni va en contra de nadie".

Por último, el alcalde ha recordado las Medallas de Oro concedidas anteriormente por el Ayuntamiento de Siero, indicando que "la primera se otorgó en 2011 al que fuera presidente de la Central Lechera Asturiana, Jesús Sáenz de Miera, posteriormente a Manolín "El Pegu", y la última al Regimiento Príncipe Nº3, por lo que la de José Manuel sería la cuarta". Y añadió que "tramitaremos la petición mucho gusto y cariño".