Fundadores de URA reivindican su legado "altruista" y denuncian veto al Congreso de este sábado

Archivo - Vacas en una finca del concejo de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fundadores y cargos salientes de Unión Rural Asturiana (URA) han denunciado este viernes su "exclusión" del Congreso que la organización celebrará este sábado, al que, según afirman, se les ha "prohibido expresamente la entrada", pese a ser el núcleo fundador y anteriores responsables de la entidad.

En un comunicado, explican que, tras su renuncia hecha pública el pasado mes de diciembre, se les ha vetado la asistencia al cónclave, a pesar de que los Estatutos reconocen el derecho de los afiliados a acudir a la Asamblea General, e insisten en que su dimisión fue "firme y meditada por coherencia personal" y no para interferir en las votaciones.

Los dimisionarios reivindican el legado de la organización desde sus orígenes, cuando un grupo de personas asumió riesgos personales para llevar los tractores a Madrid, y subrayan que la renuncia de este grupo responde al "rechazo frontal" a que URA "pase a depender de subvenciones públicas", lo que, a su juicio, quiebra el principio de independencia política con el que nació.

Asimismo, destacan el "esfuerzo altruista" realizado y lamentan que la actual dirección haya optado por la exclusión en lugar de respetar la historia de la entidad.

Los firmantes aseguran que su entrega a URA ha sido, desde el primer minuto, "estrictamente altruista", sin buscar ni recibir "un solo euro" de la organización, y que se marchan con la "conciencia tranquila y el agradecimiento infinito" a los ganaderos y proveedores que confiaron en ellos cuando URA "no era más que un ideal de libertad para el campo", a los que desean "el mejor de los caminos" en esta nueva etapa.

Subrayan que han sido años de tensiones y sacrificios que también han afectado a sus seres queridos, quienes han soportado con ellos la presión y el desgaste de defender el campo asturiano. "Nos vamos con las manos vacías de dinero, pero llenas de la dignidad de haber servido a nuestros compañeros sin esperar nada a cambio", señalan.