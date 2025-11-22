La Gala Policial Internacional 2025 reúne en Oviedo a fuerzas y cuerpos de seguridad de varios continentes

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas del Principado de Asturias celebra este sábado en Oviedo la Gala Policial Internacional 2025, un encuentro de referencia en el ámbito de la defensa personal policial que reunirá a unas 150 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal militar y representantes de unidades policiales internacionales procedentes de México, Estados Unidos, Francia, Suiza, Italia, Portugal, Mozambique y Brasil.

Durante la gala se entregarán distinciones, titulaciones y condecoraciones a profesionales reconocidos por su desempeño técnico, institucional o humano. El momento central será la entrega de la Cruz de Oro al Mérito Deportivo, el máximo galardón de la Federación, al coronel Fernando Sánchez Pérez, jefe del IV Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión. La distinción será impuesta por el presidente de la Federación, Javier Iglesias, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

La ceremonia contará también con la presencia de miembros de la Guardia Suiza Pontificia del Vaticano, que recibirán uno de los galardones honoríficos.

Además de las condecoraciones propias de la Federación, se entregarán reconocimientos otorgados por diversas entidades nacionales vinculadas a la seguridad y la cooperación policial y militar, entre ellas la Asociación Nacional de la Guardia Civil 'Marqués de las Amarillas', la Asociación Nacional de Protección Civil, la Federación Española de Ligas Navales, la Asociación de Víctimas del Terrorismo por la Paz, la Organización de Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar y el Grupo de Rescate Subacuático.