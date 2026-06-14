El ganador del Campeonato de Asturias de Fideuá se impone en el concurso internacional de Gandía

Casa Repinaldo gana el Concurso Internacional de Fideuá de Gandía tras vencer en el campeonato de Asturias - MIERES

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa Repinaldo, establecimiento ganador del II Campeonato de Asturias de Fideuá celebrado el pasado mayo en Turón, se ha alzado con el triunfo en el Concurso Internacional de Fideuá de Gandía, según ha informado el Ayuntamiento de Mieres.

El restaurante obtuvo su clasificación para la cita internacional tras imponerse el 16 de mayo en el certamen asturiano organizado por el Consistorio mierense. A Gandía ha acudido acompañado por una representación municipal integrada por la concejala de Comercio y Hostelería, Beatriz Flórez, y el concejal de Deportes, César Menéndez, así como por representantes de SOTUFE.

Desde el Ayuntamiento de Mieres han felicitado a Casa Repinaldo por este reconocimiento y han destacado la relevancia que está adquiriendo el Campeonato de Asturias de Fideuá, que suma ya dos ediciones en el concejo.

El Consistorio ha subrayado que el certamen se consolida como un referente tras el triunfo en Gandía del representante asturiano frente a participantes procedentes de distintos países.