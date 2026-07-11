García constata el crecimiento de la Agrupación Socialista de Gijón frente al "trampantojo" de Foro

Archivo - El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo, acompañado del concejal socialista gijonés Tino Vaquero. - PSOE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, ha constatado este sábado el crecimiento de la formación frente al "trampantojo" que a su juicio supone Foro, donde "hay cuatro personas y desde atrás no hay militancia".

García ha presidido la Asamblea Ordinaria de la Agrupación, donde se ha informado del aumento de número de afiliados, con 50 personas más en 8 meses hasta alcanzar las 1.258 personas.

*La Asamblea ha servido para que la militancia apoyara mayoritariamente la gestión realizada por la Ejecutiva local encabezada por Monchu García. En la rendición de cuentas anual, se ha dado cuenta de los centenares de actividades desarrollados en la Casa del Pueblo, así como del incremento de afiliación.

En su intervención, Monchu García recordó el peligro de las derechas que "no quieren ciudadanos libres sino clientes o vasallos" y criticó el gobierno de Carmen Moriyón cuyo proyecto calificó de "colorines", "colorines primero en sus infografías fantásticas y luego transformadas en prados verdes y navales azules para un gobierno que no genera más que marrones".

El secretario general se refirió también al proceso de primarias que se iniciará en el mes de septiembre y del que dijo "es bueno que haya mucha participación, cuantas más miradas mejor" e insistió en que aquí no hay proyectos personalistas, "el proyecto socialista es un proyecto colectivo y amplio, hecho a muchas manos, y quien sea cabeza de cartel debe tener la capacidad de asumir ese proyecto colectivo".