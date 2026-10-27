García Monsalve (PSOE) denuncia que Oviedo no convocará plazas de Policía Local ni en 2027 ni en 2028

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OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha alertado este martes de la situación de la plantilla de la Policía Local de Oviedo tras las comparecencias de los concejales responsables de Personal y Seguridad para explicar sus respectivos presupuestos en la comisión de Economía.

En una nota de prensa, el edil ha asegurado que esta sesión confirmó la "falta de previsión" para reforzar un servicio que cuenta con 180 plazas de agentes cubiertas, la cifra más baja de su historia. Uno de los aspectos más preocupantes, a su juicio, es que el concejal de Personal, Mario Arias, confirmó que no se convocarán nuevas plazas de Policía Local ni en 2027 ni en 2028.

"Una situación que parece desconocer la Concejalía de Seguridad, cuyo responsable ayer aseguró que contaba con aprobar una nueva convocatoria durante el primer trimestre del próximo año con más de 50 plazas; una convocatoria que, por supuesto, no figura en la Oferta Pública de Empleo de 2027", ha resaltado el edil socialista.

"Es una muestra más de la descoordinación y la falta de planificación de este equipo de gobierno: uno anuncia 50 plazas más y el otro confirma que ni en 2027 ni en 2028", ha lamentado, para después poner de manifiesto la "grave crisis" de plantilla que sufre la Policía Local, que exige "recursos, decisiones concretas y compromisos que se traduzcan en hechos, no en anuncios y propaganda como la inexistente 'policía de proximidad".

A esta situación se suma que todavía no se ha completado el proceso selectivo de las 32 plazas correspondientes a las ofertas de empleo de 2019, 2020 y 2022.