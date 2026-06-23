García ofrece a Educación la cesión de la cancha del Polideportivo de Carbayín Alto para alumnos de El Cotayu

Archivo - El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Archivo

OVIEDO/SIERO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", anunció este martes que el Ayuntamiento ha ofrecido a la Consejería de Educación la cesión de la cancha del Polideportivo de Carbayín Alto para el alumnado del Colegio Público El Cotayu.

La propuesta responde a una demanda planteada por las familias, el propio centro y la comunidad educativa, y plantea que la Consejería acometa la renovación del pavimento de la cancha, mientras que el Ayuntamiento asumiría los suministros y las labores de limpieza de la instalación.

García explicó que la actuación necesaria para recuperar la cancha tendría "un coste estimado de entre 150.000 y 200.000 euros" e indicó que un uso diario por parte del centro educativo justificaría la inversión necesaria para la puesta a punto de la instalación.

El alcalde anunció además que el gimnasio del Polideportivo de Carbayín Alto abrirá durante el mes de julio tras el acuerdo alcanzado con los usuarios de la instalación. El equipamiento permanecerá operativo durante ese mes y cerrará en agosto. Posteriormente, el Ayuntamiento prevé acometer mejoras progresivas en el gimnasio, entre ellas la renovación de maquinaria.