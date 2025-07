García (PSOE) acusa a Moriyón de "vender como un éxito lo que me parece un fracaso absoluto"

"Yo no sé dónde está escrito que el PSOE va a perder las elecciones", recalca el dirigente local socialista

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, ha dejado claro este jueves que el PSOE gijonés no fue quien inició la polémica acerca de la cesión o no al Ayuntamiento de la franja litoral del antiguo astillero Naval Gijón por parte de la Autoridad Portuaria, ha recalcado que no la iniciaron.

"Ahora resulta que el único tramo donde no va a estar el puerto es el que se va a ocupar de la economía azul, para luego al final tener que preguntarle al puerto por el color de los bancos y las vallas", ha llamado la atención.

Una situación que ha tildado de "ridícula". "Lo que a mí me cuesta entender es cómo se puede vender como un éxito lo que me parece un fracaso absoluto", ha remarcado. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Asamblea Ordinaria del PSOE gijonés, en la Casa del Pueblo.

"Nosotros lo que estamos seguros es que los más torpes de España son los que se dieron cargo de una negociación con el puerto para perder cuatro millones por un lado y siete millones por otro", ha remarcado.

A esto ha sumado que el Gobierno local dejó fuera de la economía azul al primer operador de este sector que hay en la región, que es el puerto gijonés de El Musel.

"Entonces el capítulo lo abre e insiste quien quiere tapar la vergüenza de haber negociado tan mal, que es el señor Paíno --director de Gabinete de Alcaldía-- y la señora Carmen Moriyón --alcaldesa de Gijón--", ha sostenido.

García ha justificado que el PSOE lo que defendía es que cuando tú tienes un elemento como un terreno que es público, no hace falta pagar por él". A este respecto, ha resaltado que la nueva Dirección del puerto demostró que si se hubiese negociado bien, se hubiese conseguido una cesión y una colaboración. Para él, esto último es lo más importante.

Con respecto a la asamblea de este día, García, ha recordado que se renovó la dirección el pasado marzo, por lo que llevan poco tiempo. Aún así, se va a hacer un poco de balance y a presentar el plan de trabajo, y también se hará referencia a la situación general en los tres ámbitos de la organización --federal, autonómico y local.

García ha reconocido que todos los socialistas se sienten afectados por esta situación, a lo que ha apuntado que en la asamblea habrá oportunidad de hablar y habrá, seguramente, "posiciones encontradas".

Por otro lado, y a dos años vista de las próximas elecciones locales, ha incidido en que él defiende la bicefalia "y la defenderé siempre en cada espacio", ha recalcado, si bien ha matizado que entiende que en el PSOE hay diferentes modelos y diferentes formas de afrontarlo.

En cualquier caso, ha asegurado que en el Grupo Municipal Socialista cada edil cumple su función y ha remarcado que cuenta con dos mujeres ahora mismo al frente y que son mujeres "experimentadas", que tienen conocimiento y que lo pueden hacer perfectamente, según él.

Al tiempo, ha puesto en valor el inicio del nuevo edil socialista Rodrigo Sánchez, del que ha destacado que hizo un papel "espectacular" en su primer Pleno.

En este contexto, ha apuntado que en el PSOE gijonés son 1.200 y pico afiliados. "Cuando haya unas primarias, que las habrá, decidirá la militancia quién es su candidato o candidata y entonces esa será la cabeza de cartel y entonces toda la maquinaria del partido se pondrá al servicio de esa persona para que sea lo que estamos seguros que va a ser, que es la próxima alcaldesa o alcalde de Gijón", ha dado por hecho.

Por otro lado, ha opinado que lo que está pasando a nivel nacional, aunque no conozcan la profundidad que hay, tiene una manera de corregirse, que es utilizar la herramienta más poderosa que tienes para hacer trabajo electoral, que es "cambiar la vida de la gente en positivo".

"Yo no sé dónde está escrito que el PSOE va a perder las elecciones a nivel federal, a nivel estatal", ha remarcado García, quien ha sostenido que no lo comparte.

Ha considerado, en esta misma línea, que el PSOE tiene margen a través del Gobierno para tener iniciativa política y centrarse en los problemas de la gente. "Yo creo que cuando eso se hace, uno recupera el crédito muy rápidamente", ha sostenido.

"Podemos estar dañados ahora, pero el PSOE ha pasado por cosas enormemente complicadas", ha señalado con referencia a la larga historia del partido.

Ha resaltado, en este sentido, que si alguien es capaz de verdad de revertir esta situación y de ponerse nuevamente al servicio del pueblo, ganando la confianza de la gente, es el PSOE.