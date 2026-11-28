Repostaje de combustible en una gasolinera - Ricardo Rubio - Europa Press

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 28 de noviembre para repostar gasóleo A habitual se encuentra en el municipio asturiano de Tineo. Concretamente se paga 1,599 euros por litro de carburante en los surtidores ubicados en el polígono industrial de La Curiscada.

El coste por litro de diésel asciende a 1,609 en las gasolineras ubicadas en el punto kilométrico 47 de la AS-17 ubicado en El Entrego, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, y en la estación situada en la calle Baterías de Cok en La Felguera, en Langreo.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico, además de en la mencionada estación de Tineo, se encuentra este sábado en el municipio de Castrillón, en la Avenida Principal de Piedras Blancas, a 1,399 euros el litro, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press.