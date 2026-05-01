La gasolinera más económica para repostar diésel este viernes en Asturias, en Gijón, a 1,639 euros el litro

Archivo - Un hombre repostando - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este viernes 1 de mayo para repostar gasóleo A habitual se encuentra en Gijón, en varias estaciones del servicio de ese municipio, todas con un precio de 1,639 euros el litro.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press en la mañana de este viernes, se trata de las gasolineras ubicadas en el punto kilométrico 22 de la AS-II, la de Avenida de Roces, y otras dos gasolineras en la Avenida de los Campones, en los números 2 y 14.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico se encuentra en las gasolineras del punto kilométrico 47 de la AS-17, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), y en la calle Baterías de Cok de La Felguera (Langreo), ambas con un precio de 1,409 euros el litro de carburante.