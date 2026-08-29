Las gasolineras más económicas para repostar diésel este sábado en Asturias, en El Entrego y La Felguera

Archivo - Una persona reposta gasolina - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 29 de agosto para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en el kilómetro 47 de la carretera AS-17, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), y en la calle Baterías de Cok en La Felguera (Langreo).

En ambos puntos, el litro de gasóleo habitual es de 1,709 euros por litro, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press.

Les sigue como más barata la estación de la calle Aliseda Umeral, en el polígono de Riaño, también en Langreo, en este caso a 1,749 euros el litro.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentran también en las gasolineras de El Entrego y de La Felguera mencionadas, a 1,599 euros por litro de gasolina.