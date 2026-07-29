Gaspar Llamazares urge al Principado y al Ayuntamiento de Oviedo a batallar por la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha registrado una proposición para que el Ayuntamiento y el Principado de Asturias recurran formalmente la decisión de instalar la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en Zaragoza.
En una nota de prensa, Llamazares ha abogado por un frente común del Ayuntamiento y el Principado, "con unidad y evitando arrojarnos los trastos a la cabeza entre instituciones". "No nos resignamos a que nuestra candidatura sea incomprensiblemente desechada", ha aseverado.
Así, Llamazares ha asegurado que la selección de Zaragoza ha sido "injusta y arbitraria", ya que la ciudad "incumple unos criterios básicos para su adjudicación", como la "inmediata puesta en funcionamiento" de la misma. "En Oviedo tenemos el lugar y las condiciones para albergar la sede antes de finalizar el mandato", ha asegurado.
"Cuesta mucho entender una decisión que consideramos errónea y muy desafortunada. Un gobierno progresista poniendo en manos de un gobierno autonómico PP-Vox una agencia estatal de salud pública. Parece una broma de mal gusto; es poner al zorro a cuidar de las gallinas", ha aseverado el portavoz.