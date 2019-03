Gázquez ve al PP como partido "serio y competente" ante el "vaivén" de Cs y las "banderas sin proyecto" de Vox

Publicado 28/03/2019 11:01:35 CET

La "mano tendida" de Ciudadanos al PP para gobernar tras el 28A, una "buena idea que llega tarde y mal"

La candidata del PP al Congreso de los diputados por Asturias, Paloma Gázquez, ha perfilado al Partido Popular como una formación política "seria y competente" frente a Ciudadanos con su "vaivén" y las "banderas sin proyecto económico" de Vox. De cara a los próximos comicios, la candidata ha valorado su regreso a la primera línea de la política y ha criticado la gestión de la crisis catalana por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de las elecciones generales del 28 de abril, la 'número 1' del PP por Asturias ha explicado que, si bien "no hay duda" de que Vox "está ilusionando a una parte del electorado", si se profundiza en el partido y "se rasca un poco" su superficie, "la gente se va a dar cuenta" de que el PP con Pablo Casado a la cabeza tiene un programa "potente" en materia económica, social, de infraestructuras, sanitario y de educación.

Sostiene en este punto que no es suficiente con "defender España" para gobernar. "Yo soy la primera que la defiendo, soy una patriota, pero más allá de eso quiero que haya políticas y programas detrás", ha precisado.

Gázquez, que afronta esta nueva etapa en la primera línea de la política "con mucha ilusión", ha erigido al PP como el único partido capaz de transmitir un mensaje "serio y competente". "No vamos ni venimos, ni cogemos una bandera sin proyecto económico detrás", ha dicho. Si el PP logra explicar estos planteamientos en el mes que resta de campaña, cree el mensaje "va a calar" y van a ganar.

Respecto a la posición de Ciudadanos y la posibilidad de que reste votos al PP, Gázquez se ha mostrado crítica con el partido de Albert Rivera, al que ha reprochado su "trayectoria de vaivén" en la que "gira para aquí y para allá". "No pensamos que votarles a ellos sea la mejor idea", ha dicho, ya que Ciudadanos está adoptando una política "de fichajes de tránsfugas de un lado y de otro". "No entiendo muy bien cuál es su ideología", ha sentenciado.

LA MANO TENDIDA DE CIUDADANOS, "UNA BUENA IDEA QUE LLEGA TARDE Y MAL"

Después de que el líder de Ciudadanos haya "tendido la mano" al PP para formar gobierno después de las elecciones del 28 de abril, Gázquez ha asegurado que esta es "una buena idea que llega tarde y mal", sobretodo "después de que durante un mes se haya rechazado una estrategia conjunta y generosa para el Senado".

"Parece más una excusa que una propuesta firme y seria, ahora que el PSOE se ha mostrado más que dispuesto a formar un Gobierno con Ciudadanos", ha criticado, subrayando además que Ciudadanos tampoco podría pactar con el PSOE "porque no van a sumar". "Ni lo contemplo", ha afirmado.

Esto no resta para que el arco político que se forme tras los comicios permita alianzas postelectorales como la alcanzada en Andalucía, donde PP y Ciudadanos gobiernan tras décadas de ejecutivos socialistas. "Si en Andalucía pudimos unir a dos grupos en un proyecto común, lo conseguiríamos exactamente igual en España", ha abundado. No obstante, ha añadido que esa es competencia de la dirección nacional del partido y se ha mostrado "muy optimista" y confiada en obtener "el mejor resultado". Para ello, ha valorado positivamente la coalición con Foro en Asturias, afirmando que "todo lo que sea sumar es positivo".

CARGA CONTRA LA "TIBIEZA" DE PEDRO SÁNCHEZ EN EL CONFLICTO CATALÁN

La candidata del PP ha valorado también la situación actual de la crisis en Cataluña, reprochando al presidente Sánchez que se comporte "de manera muy tibia". "Hay que tener mucha más firmeza y dejar claro que las leyes hay que cumplirlas", ha aseverado.

A su juicio, el Ejecutivo socialista "no actúa bien" en esta crisis, por lo que es partidaria de que se aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución Española. Si no se acatan las normas en Cataluña, ha dicho, "habrá que aplicarlo". Además "se vio que cuando se aplicó no pasó nada", ha abundado, afirmando que todos los servicios públicos siguieron funcionando "exactamente igual".

Precisamente considera Gázquez que la situación en Cataluña y la posición del Gobierno central al respecto podría tener consecuencias negativas para Asturias en materia de financiación autonómica. Esta, ha dicho, debe ser "justa" y no estar supeditada a la "compra de votos" que "pudo parecer" que hizo Sánchez a cambio de "favores" por financiar a otras comunidades frente al Principado.

Dar "un repaso" a la negociación de la financiación autonómica, ha dicho, es una de las prioridades del PP, que contempla en su programa electoral conjunto con Foro lograr una financiación autonómica que garantice la solidaridad e igualdad entre españoles y territorios.

Se ha referido también a la política del PSOE de impulsar los denominados "viernes sociales" en el Consejo de Ministros, afirmando que "la mejor política social es el empleo", algo que se logra, a su juicio, a través de favorecer el crecimiento de la economía, "trabajar" los impuestos y generar inversión.

Preguntada sobre el compromiso del Gobierno de sacar al dictador Franco del Valle de los Caídos, ha señalado que "hay otros compromisos más importantes". "No es ninguna prioridad", ha asegurado, como tampoco considera que lo sea la oficialidad del asturiano. Al respecto de esto último, ha apostado por priorizar el estudio del inglés y no llevar adelante una oficialidad que implicaría "destinar muchos recursos que probablemente sean necesarios para otro tipo de inversiones".