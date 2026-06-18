GDELS-Santa Bárbara, premio 'Entidad Distinguida 2026' por el Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias

Entrega de los 'Premios Coiias' a Santa Bárbara Sistemas Trubia. - COIIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias (COIIAS) ha otorgado este jueves el premio 'Entidad Distinguida 2026' a GDELS-Santa Bárbara Trubia, en reconocimiento a su "destacado papel histórico" dentro del tejido industrial asturiano y a su "relevante actividad actual".

Según ha informado el Colegio en nota de prensa, el galardón fue recogido por Raúl Marcos, director de planta de la Fábrica de Armas de Trubia e Ingeniero Industrial.

En el marco de los 'Premios Coiias', se ha reconocido al ingeniero industrial Javier Sesma como Colegiado Distinguido COIIAS 2026, por sus "muy destacados méritos profesionales y por su continuo apoyo a la ingeniería a través de proyectos de alcance nacional e internacional desempeñados desde diferentes puestos de responsabilidad".

Para finalizar, se realizó la entrega de diplomas a los mejores expedientes del curso, así como a los recién egresados del Máster en Ingeniería Industrial de esta promoción (25/26).