GDELS-Santa Bárbara Sistemas: De Trubia a FIDMA, 100 años del blindado asturiano

Vehículo de Combate de Infantería (VCI) ASCOD que exhibirá GDELS-Santa Bárbara Sistemas en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - GDELS-SANTA BÁRBARA SISTEMAS

GIJÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará del 1 al 16 de este próximo mes de agosto en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', contará con la participación de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, que aprovechará para poner en valor los 100 años de la primera fabricación en la región de un blindado español.

Según una nota de prensa de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, ofrecerán al visitante una oportunidad para contar una historia que conecta pasado, presente y futuro: el centenario del primer vehículo blindado diseñado y fabricado en España, construido en la histórica fábrica de Trubia en 1926, y el papel que esta instalación sigue desempeñando hoy día, como uno de los principales polos industriales de defensa del país.

Han resaltado, asimismo, que, en un momento en el que España y Europa impulsan el refuerzo de sus capacidades industriales y tecnológicas en materia de seguridad y defensa, Trubia representa "un ejemplo singular de continuidad industrial: más de dos siglos de actividad vinculada a la fabricación estratégica y cien años desde el nacimiento del primer blindado desarrollado en España".

Se trata del que está considerado el primer carro de combate diseñado y fabricado en España: el Carro Ligero Trubia, conocido popularmente como Trubia 1 o Trubia A4.

Un siglo después, junto a este vehículo histórico, Santa Bárbara Sistemas exhibirá también un vehículo demostrador tecnológico de la familia ASCOD, "un blindado que permite visualizar la evolución experimentada por la ingeniería y la industria de defensa españolas a lo largo de estos cien años", han señalado.

El Vehículo de Combate de Infantería (VCI) ASCOD, presentado junto al Trubia 1, es un demostrador basado en la misma plataforma tecnológica de los vehículos Pizarro del Ejército español y que ya utilizan países europeos como Reino Unido, Austria y Letonia, además de otros países aliados.

Su diseño modular permite incorporar configuraciones y soluciones tecnológicas destinadas a ensayos, demostraciones, concursos internacionales y actividades de validación.

Con la presencia en el mismo espacio del Trubia 1 y del ASCOD VCI, buscan ofrecer una imagen muy representativa de la evolución de la fábrica de Trubia, es decir, desde el primer blindado concebido por la industria española en los años veinte hasta las modernas plataformas que hoy sirven de base para algunos de los programas de vehículos blindados más avanzados de Europa.

Además, el demostrador expuesto junto al Trubia 1 está vinculado al reciente éxito industrial de la compañía en Letonia, ya que fue el vehículo empleado durante el proceso de evaluación que culminó con la adjudicación del programa de vehículos de cadenas para las Fuerzas Armadas letonas, conocido como Hunter.

Según Santa Bárbara, esta exposición permite visualizar una historia de continuidad industrial única en España, ya que sigue fabricando vehículos blindados de última generación y participando en programas de referencia internacionales, "gracias a unas capacidades industriales únicas en Europa", han destacado.

El director de la fábrica de SBS de Trubia, Raúl Marcos, ha resaltado que "nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de la base industrial y tecnológica española y europea de defensa".