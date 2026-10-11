El gerente de Nasuvinsa advierte en Gijón que no hay "balas de plata" para la crisis de la vivienda

Archivo - El gerente Nasuvinsa, Javier Burón, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa), Javier Burón, ha advertido de que la solución al problema de la vivienda no cuenta con "atajos ni bala de plata", sino que requiere la combinación de entre 20 y 30 técnicas de oferta, demanda, fomento, regulación y penalización probadas en Europa y en el resto del mundo.

Durante su intervención en la 44 edición de los encuentros KBÑS celebrados en Gijón, Burón ha señalado que ante la situación de emergencia social y las dificultades de los jóvenes se ha de actuar con medidas de urgencia y de ámbito táctico, tales como prórrogas, congelaciones de precios, medidas antidesahucios, zonas de mercado tensionado, subvenciones al alquiler y servicios de intermediación.

No obstante, ha recalcado que si no se construye una infraestructura de vivienda social y asequible de forma permanente fuera del mercado, con un ecosistema de proveedores públicos y privados, se continuará cayendo en sucesivas crisis. Para bajar la temperatura de los mercados, el responsable de Nasuvinsa ha defendido la aplicación de zonas tensionadas con precios topados referenciados a los precios medios de la zona y vinculados a los salarios e ingresos de los autónomos.

Asimismo, Burón ha contrapuesto los dos modelos existentes sobre la materia: uno basado en la no intervención y en la edificación masiva de vivienda a precio de mercado, y otro centrado en rebajar la presión a largo plazo, crear parque público y privado, incentivar la asequibilidad y penalizar el rentismo y la especulación. Según ha indicado, la aplicación de un modelo u otro no depende del consenso político entre representantes, sino del mandato directo que los ciudadanos envíen a través de las urnas.