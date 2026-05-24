La gestión de los servicios públicos, Cogersa y la corrupción centrarán la sesión de control a Barbón este jueves

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondiendo en un Pleno de la Junta General. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, afrontará este próximo jueves en la Junta General una nueva sesión de control al Gobierno. Los portavoces parlamentarios de la oposición centrarán sus preguntas en el papel de la planta de gestión de residuos de Cogersa, la situación de los servicios esenciales y la contundencia del Ejecutivo ante casos de corrupción.

Desde el Partido Popular, principal partido de la oposición, su portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, interpelará a Barbón para saber si está satisfecho con la calidad de los servicios públicos de Asturias.

"Si en el PSOE tienen 'tolerancia cero' con la corrupción, ¿por qué siempre tapan, callan y aguantan hasta que la UCO, los jueces o la prensa les obligan a actuar?", planteará la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López.

Finalmente, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, interrogará al jefe del Ejecutivo asturiano sobre qué "actuaciones concretas está llevando a cabo para lograr que Cogersa juegue un papel central en la nueva economía de Asturias".