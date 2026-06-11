Gijón acoge el 68 Simposio IAVS: Más de 450 expertos debaten el futuro ambiental

Presentación del 68 Annual Symposium of the International Association for Vegetation Sciencie (IAVS), que se celebrará en Laboral Ciudad de la Cultura, del 22 al 26 de junio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este jueves el 68 Annual Symposium of the International Association for Vegetation Sciencie (IAVS), que se celebrará en Laboral Ciudad de la Cultura, del 22 al 26 de este mes.

Pumariega, durante la presentación en el Consistorio gijonés, ha destacado que en este evento van a participar más de 450 investigadores, docentes y profesionales de universidades, centros de investigación y organismos públicos de muchos países del mundo.

Especialmente ha resaltado que vienen expertos de su sector a un encuentro internacional para el debate científico de los grandes retos ambientales del mundo. Es por ello, que la edil ha incidido en que Asturias juega un papel clave en la investigación ecológica internacional.

Al tiempo, ha remarcado que también es muy importante para Gijón porque este congreso va a ponerla en el mapa de ciudades idóneas para el turismo de eventos y congresos.

El presidente del comité organizador del congreso y director científico del Jardín Botánico de Atlántico, Borja Jiménez Alfaro, quien ha resaltado que la organización corresponde a una de las dos sociedades científicas más importantes del mundo en la investigación sobre plantas.

También ha señalado que normalmente se alternan las sedes, y este año tocó en Europa, a lo que ha remarcado la importancia de poder haber traído el evento a Gijón, en reconocimiento a su trabajo científico e investigador, con un papel importante de la Universidad de Oviedo y el Botánico.

Incluso, ha opinado que es el segundo congreso de esta asociación con mayor afluencia de pública y el que cuenta con más países representados.

También ha explicado que habrá actividades paralelas, como la semana anterior excursión itinerante a espacios naturales y la posterior por Picos de Europa, además de visitar el Botánico.

Además, ha puesto en valor que entre los participantes vienen grandes científicos de 49 países, como Sandra Myrna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2019.

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, por su parte, ha resaltado la importancia de este evento, que reúne presencia internacional de casi medio millar de profesionales y en el que se va a debatir algo muy importante para el futuro del mundo, al analizar los principales retos ambientales del mundo a través de los ecosistemas de los cinco continentes.

Ha destacado, también, que en el Botánico se va a desarrollar parte de la actividad, a lo que ha mostrado su satisfacción de que vayan a poder enseñar las colecciones del Jardín y sus bosques naturales a todos estos profesionales.

El edil se ha mostrado seguro de que se van a llevar una impresión "muy, muy grata" de Asturias y ha insistido en que este es probablemente el evento científico más importante que se haya podido celebrar en Gijón.