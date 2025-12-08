Gijón acoge este jueves la VII Edición de Ciberseguridad al Descubierto centrada en el sector salud

Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 18:47

   OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Este jueves, el Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón acogerá la VII Edición de Ciberseguridad al Descubierto, un encuentro de referencia en transformación digital y seguridad que este año se centrará en el sector salud, organizado por Castroalonso en colaboración con entidades públicas y privadas.

   El evento reunirá a expertos para debatir sobre los retos y oportunidades que plantea la digitalización sanitaria, con especial atención a la protección de datos, la ciberseguridad, la ética digital y la comunicación en situaciones de crisis.

   Entre los temas destacados se encuentra la transformación digital y gestión del talento en el sector salud; normativas clave: NIS2 y ENS; las soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar la resiliencia digital; y comunicación y reputación ante incidentes de ciberseguridad.

