Gijón acoge este jueves la VII Edición de Ciberseguridad al Descubierto centrada en el sector salud

Gijón acoge la VII Edición de Ciberseguridad al Descubierto centrada en el sector salud

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, el Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón acogerá la VII Edición de Ciberseguridad al Descubierto, un encuentro de referencia en transformación digital y seguridad que este año se centrará en el sector salud, organizado por Castroalonso en colaboración con entidades públicas y privadas.

El evento reunirá a expertos para debatir sobre los retos y oportunidades que plantea la digitalización sanitaria, con especial atención a la protección de datos, la ciberseguridad, la ética digital y la comunicación en situaciones de crisis.

Entre los temas destacados se encuentra la transformación digital y gestión del talento en el sector salud; normativas clave: NIS2 y ENS; las soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar la resiliencia digital; y comunicación y reputación ante incidentes de ciberseguridad.