Gijón acogerá el Defense&Tech Summit 2026: Cumbre de innovación y defensa

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, preside la presentación del evento Defense&Tech Summit by SMEs 2026. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este viernes el evento Defense&Tech Summit by SMEs 2026, que se celebrará en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre.

Pumariega, durante la presentación, ha destacado que este evento reunirá en la ciudad a medio millar de profesionales vinculados a un sector que se está consolidando en Asturias y a una innovación de la que la ciudad es referente.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que también ha participado el Mando Conjunto del Ciberespacio MCCE del Ministerio de Defensa de España, Enrique Pérez de Tena, militar ya retirado, y el vicerrector de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), José Antonio Marcos, y la fundadora e impulsada del evento, Susana Pascual, a su vez directora ejecutiva de PixelHub S.L..

Al tiempo, ha resaltado la importancia de atraer eventos enfocados a lo que es la identidad de Gijón y que, además, dejen un legado, para poder abrir mercados y oportunidades para el tejido empresarial de la ciudad. Este en concreto, según ella, será además un espacio de encuentro empresarial y centros de conocimiento e innovación.

Relacionado con el mismo, ha incidido en que desde Gijón Impulsa se lleva años impulsando y apoyando proyectos emprendedores, a lo que ha recordado que convoca un premio vinculado al sector que presente la idea más disruptiva, lo que prueba que creen "en el talento emprendedor".

También ha llamado la atención sobre que este evento encaja en el ecosistema de innovación en la ciudad, especialmente en la llamada Milla del Conocimiento, y contribuirá a proyectar esta como referente de conocimiento, innovación y de espacio para poder establecer relaciones comerciales.

A mayores, ha asegurado que, aunque se trata de una primera edición, el Defense&Tech Summit aspira a convertirse en una cita de referencia nacional y ha animado a participar en el evento para aprovechar todas las oportunidades que se van a crear.

Pérez de Tena, por su lado, ha resaltado que se trata de un proyecto "desafiante, bastante importante y, sobre todo, coherente". Especialmente ha aludido a los cambios tecnológicos tan rápidos que se viven y a la necesidad de adaptarse a estos momentos de cambio.

Para él, es fundamental que la tecnología esté al servicio del ser humano. En cuanto al evento, se ha mostrado convencido de que va a ser un éxito.

Marcos, por su parte, ha considerado imprescindible el estar al tanto de la innovación, porque cambia de un día para otro. A este respecto, ha opinado que desde las universidades hay una responsabilidad de estar al lado de lo que necesita la sociedad y de las empresas.

Pascual, en su caso, ha explicado que su empresa lleva ocho o nueve años trabajando en el sector de la Defensa, a pesar de ser solo una pyme.

Ha remarcado, al tiempo, que el contexto geopolítico ha cambiado y eso ha dado más protagonismo a este sector. Eso sí, ha advertido de que les está costando adaptarse a las pymes y micropymes.

Según ella, la capacidad y tecnología ya la tienen, solo les hace falta encontrar la vía de acceso. De ahí que impulsaran este evento y vayan a juntar en Gijón a la gente que quiere construir y sumar para que eso pase.

Ha agradecido, asimismo, el apoyo del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento gijonés para que este evento sea posible, así como a otras empresas y entidades que se sumaron a esta iniciativa.