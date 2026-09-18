Gijón acogerá, el día 24, la entrega del XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos a Bermúdez de Castro

Archivo - El científico José María Bermúdez de Castro. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. - Archivo

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El investigador y codescubridor de Atapuerca José María Bermúdez de Castro recibirá, el próximo día 24, el XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por su libro 'Hijos de África'.

En la ceremonia, asimismo, se entregará el galardón, al poeta sevillano Diego Vaya, del XIII Premio Internacional de Poesía Jovellanos, El Mejor Poema del Mundo, por la composición 'Retrato (imperfecto) de familia'.

El acto tendrá lugar, a las 19.00 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, según una nota de prensa de Ediciones Nobel, entidad organizadora del certamen.

En el caso de Bermúdez de Castro, el premio, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y Caja Rural de Asturias, está dotado con 9.000 euros.

Según el jurado, "'Hijos de África', con un estilo literario que aúna agilidad y rigor, la obra profundiza en el análisis del origen y la evolución de la especie humana, para concluir que no existen razas, que el racismo es una construcción social sin base científica".

El libro resume las claves esenciales de la evolución humana. En él se señala que el 60 por ciento de la evolución se ha desarrollado en África. Se apunta, asimismo, a que en África surgieron las innovaciones biológicas fundamentales para el desarrollo exponencial de nuestras capacidades cognitivas.

"Debido al extraordinario progreso cultural y tecnológico de muchas poblaciones humanas, hemos perdido de vista la naturaleza y la observamos con distancia y cierta indiferencia", advierte en el libro su autor. "La mayoría hemos decidido que somos distintos y superiores a las demás especies del planeta", ha recalcado.

"Sin embargo, la ciencia ha levantado la voz para explicarnos que muchos de nuestros rasgos conductuales no han cambiado con respecto a los de otros primates", advierte.

El libro también indica que todos los seres humanos somos descendientes de la última población que se marchó de África hace unos 50 000 años, "pero el encuentro posterior entre las civilizaciones europeas con aquellos pueblos que mantuvieron su estilo de vida original tuvo fatales consecuencias para estos últimos".

"Sus tierras fueron ocupadas y colonizadas, y se produjeron genocidios que la historia no siempre ha documentado con fidelidad", ha reflexionado, antes de mencionar episodios como la explotación de los seres humanos y el surgimiento del racismo, "una construcción social sin base científica alguna y con claros intereses económicos", ha señalado.

Bermúdez de Castro (Madrid, 1952) es doctor en Ciencias Biológicas y Profesor de Investigación del CSIC. Referente internacional en paleoantropología, fue director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) desde su fundación hasta 2012 y codirector de las excavaciones e investigaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca entre 1991 y 2024.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1997) y con el nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Burgos.

Es miembro de número de la Real Academia Española, silla K. Ha publicado más de 350 artículos en revistas como Science y Nature, con hitos como la descripción de Homo antecessor y el hallazgo del homínido más antiguo de Europa.

Divulgador apasionado, ha impartido cientos de conferencias, comisariado exposiciones internacionales y firmado libros como El chico de la Gran Dolina, La evolución del talento y Dioses y mendigos.

En cuanto al poeta Diego Vaya, recibirá como premio 2.000 euros. El jurado consideró que el poema ganador realiza un retrato de la compleja sencillez de los lazos familiares a través de la descripción de una fotografía cotidiana, con un lenguaje en apariencia prosaico pero "preciso y sugerente".

Es profesor y Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla. Aparece en diversas antologías de la poesía española contemporánea. Tiene más de diez publicaciones, accésit y premios.