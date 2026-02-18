Gijón acogerá el XV Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria este viernes y sábado

Presentación, en el Ayuntamiento de Gijón, del XV Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria que se celebrará este viernes y sábado, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este miércoles, el XV Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria, que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' los próximos 20 y 21 de este mes, y que, bajo el lema 'Cirugía avanzada de córnea y catarata', traerá hasta a Gijón profesionales en la materia de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Moriyón ha destacado que es la primera vez que la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria celebra fuera de Madrid este evento, lo que prueba, a su juicio, que si bien no se puede retener en la ciudad todo el talento que se quiere, "sí es cierto que ese talento por el mundo se acuerda de Gijón, hace bandera de su ciudad, la defiende y nos elige para hacer este tipo de reuniones", con alusión a la procedencia gijonesa de su presidente, Francisco Cantero.

Unido a ello, ha alabado la labor que se hace a través de la Oficina de Congresos y de la Concejalía de Turismo, de cara a facilitar que esto sea posible.

Por parte de la organización del evento, Cantero ha explicado que el congreso contará con una jornada de precongreso que está centrada en cirugía de glaucoma patológica. Se ha explicado que es claramente la enfermedad ocular que deja a más perros y gatos ciegos en el mundo a nivel anual. Una enfermedad para la que están intentando buscar nuevas soluciones y nuevas posibilidades.

Para hablar de ella estará presente en el congreso Hans Westermeyer, que es profesor adjunto de Oftalmología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y es diplomado americano en Oftalmología Veterinaria.

De él ha destacado que es una eminencia mundial sobre glaucoma, cirugía y, sobre todo, las complejidades que implica la cicatrización en la cirugía de glaucoma. Westermeyer abordará en su ponencia esta patología y los últimos avances sobre la cirugía de glaucoma.

Por otro lado, en los días centrales de Congreso se abordará la cirugía avanzada de córnea y catarata, que son posiblemente los procedimientos quirúrgicos oftalmológicos más frecuentes en animales de compañía.

De este tema hablará Eduardo Huguet, que es director de un centro muy reconocido en Valencia y que lleva toda la vida ejerciendo Oftalmología en España y a nivel nacional.

En cuanto a la cirugía de cataratas, el congreso contará con la presencia de Rodrigo Piñeiro, portugués que hizo la especialización en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se diplomó por el Colegio Europeo de Oftalmólogos y, a partir de entonces, ejerce su actividad en Reino Unido. Piñeiro explicará los últimos avances en cómo solucionar las complicaciones de la cirugía de cataratas.

El congreso cuenta con 178 inscritos, de los que unos 125 participarán de forma presencial y vendrán de toda España y el resto lo hará de manera 'online'.

MUCHOS AÑOS DE FORMACIÓN

Cantero ha explicado que, a día de hoy, hay dos grandes grupos de personas que se pueden considerar especialistas en esta materia, que son los que se acreditan por la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (Avepa).

Una acreditación que se obtiene tras varios años de formación y de adquirir experiencia clínica, antes de pasar un examen de una complejidad importante. Se trata de una certificación nacional reconocida por el Consejo de Veterinarios Oficial. "Cada vez somos más", ha apuntado, a lo que ha estimado en más de 20 las personas acreditadas.

Ha explicado, también, que las personas que como él acceden a esta especialización tienen que hacer exactamente igual que los médicos, en el sentido de realizar una residencia en un centro, "de alta complejidad", que dura tres años o cuatro. Se les pide, asimismo, hacer presentaciones en congresos y publicación de dos artículos en revistas de tirada internacional.

Ha destacado que actualmente solo hay 13 españoles que tengan esta certificación a día de hoy, de las que siete están trabajando en España y el resto fuera.