Gijón: Aprobadas subvenciones al emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial

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GIJÓN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes la concesión de las subvenciones correspondientes a la convocatoria 2026 de subvenciones al emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial - Línea III. Crecimiento Empresarial (Primer Plazo).

La aprobación de estas subvenciones incluye un compromiso de gasto por un importe total de 100.000 euros, según una nota de prensa del Consistorio gijonés, que ha destacado que constituyen un elemento facilitador para procurar la consolidación y el crecimiento del tejido empresarial existente.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha declarado que suponen una muestra más del trabajo desarrollado para conseguir un tejido empresarial gijonés "más competitivo y eficiente".

La subvención consta de dos fases: Fase A (Diagnóstico y análisis de la empresa y elaboración del plan consolidación y crecimiento) y una Fase B (Implementación del plan consolidación y crecimiento). La ayuda máxima a conceder para el desarrollo de ambas fases será como máximo de 18.000 euros, con hasta un 80 por ciento de gastos subvencionables.

En total se han aprobado 6 proyectos de los 14 presentados, que han supuesto un importe 100.000 euros en ayudas directas para el desarrollo de proyectos de crecimiento de empresas de actividades muy diversas como pueden ser la fabricación y venta de tablas de surf; la gestión de energía; el diseño de accesorios de moda; productos de biotecnología o dos empresas del sector comercio.

Además, está previsto abrir un segundo plazo de solicitud, del 1 al 20 del próximo mes de septiembre, con igual crédito presupuestario de 100.000 euros.