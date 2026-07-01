Gijón aprueba ampliaciones de obras, empleo público y nuevas subvenciones en Junta de Gobierno

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijónha aprobado este miércoles por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre los que destacan la denominación del espacio conocido como 'Playa Verde del Rinconín', que pasará a llamarse 'Playa Verde Luis Enrique', así como diversas decisiones en materia de contratación pública, empleo, subvenciones y convenios.

El nuevo nombre del espacio, situado en el distrito Este, ha sido aprobado dentro de los acuerdos de la sesión.

En el área de Planificación y Gestión de la compra pública, se han autorizado tres ampliaciones de plazos de ejecución de obras y contratos. Entre ellas, la rehabilitación de la fase I del Colegio Público Rey Pelayo, cuya finalización se retrasa hasta el 14 de agosto para compatibilizar los trabajos con la actividad del centro.

Asimismo, se han ampliado dos contratos vinculados a proyectos financiados con fondos europeos NextGenerationEU, relativos a la Plataforma Inteligente de Destinos, entre ellos un sistema de indicadores hoteleros y un gemelo digital de análisis de afluencia de personas, con nuevos plazos de ejecución que se extienden hasta 2026.

En materia de Recursos Humanos, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria de varias plazas de empleo público, entre ellas arquitecto, sociólogo, arquitecto técnic y titulado superior en Psicología, correspondientes a distintas ofertas de empleo público.

En el ámbito de subvenciones, se ha aprobado la actualización del Plan Estratégico 2024-2026, con la incorporación de siete nuevas ayudas por importe global de 105.000 euros, destinadas principalmente a proyectos sociales, culturales y de atención a la discapacidad, así como premios y actividades culturales.

Paralelamente, se han suprimido seis subvenciones por finalización de proyectos o cambios en las entidades beneficiarias, con un presupuesto asociado de 96.000 euros.

Además, el área de Educación y Programas Comunitarios ha aprobado cinco subvenciones destinadas a proyectos educativos, culturales y juveniles en distintos centros y asociaciones de la ciudad.

Por último, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la adenda del convenio plurianual con la Universidad de Oviedo, con un gasto de 549.000 euros para 2026, que incluye el desarrollo de cátedras municipales, programas de investigación, becas, ayudas a la movilidad y proyectos como el Jardín Botánico Atlántico, el Planetario o el Archivo de Historia Oral.