Gijón aprueba la cesión de una parcela clave para la ampliación del Hospital de Cabueñes

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GIJÓN, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la cesión gratuita de una parcela, de 5.040,93 metros cuadrados, a favor del Principado, para la ampliación del hospital de Cabueñes.

Asimismo, ha dado luz verde a la concesión de 169.996 euros de subvenciones a un total de 41 asociaciones vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro organizadores de fiestas en barrios y parroquias.

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Las entidades habían solicitado ayudas por un importe conjunto de 176.170 euros, por lo que la resolución permite atender más del 96 por ciento del total solicitado, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Entre los criterios de valoración de la convocatoria, se ha primado el grado de implicación directa de las asociaciones y del vecindario en la organización y desarrollo de las actividades, reforzando el carácter participativo y comunitario de estas celebraciones.

Dentro de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, se ha aprobado la propuesta de resolución de la convocatoria 2026 de Subvenciones al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del Municipio de Gijón, por un importe total de 141.610,05 euros, correspondiendo a la anualidad 2026 un importe de 70.805,03 euros.