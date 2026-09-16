Gijón aprueba modificaciones presupuestarias para la Fundación de Servicios Sociales

Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este miércoles, por mayoría, una modificación de créditos al presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) y de suplementos de crédito financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales.

En concreto, se precisa aumentar el crédito inicial de 350.000 euros para la evaluación del primer plan de personas mayores en un importe de 20.000 euros.

Asimismo, el informe de la Secretaría Técnica señala que, con respeto al crédito del proyecto que es para la contratación del Servicio de Acompañamiento Socioeducativo de Personas sin Hogar, a través de un proceso de intervención para esta metodología, como consecuencia de un nuevo convenio colectivo de aplicación, es necesario suplementar el crédito por importe de 5.000.

También el contrato para la gestión integral inteligente de los servicios energéticos al que está adherido la FMSS, es necesario incorporar dos centros de mayores, el de Nuevo Gijón y el de Los Puertos, así como la gestión de determinadas y térmicas por importe de 5.000, de 4.000, 30.000, 2.000 y 5.000 euros.

En el contrato mixto de suministro de licencias de Microsoft 365, también adherido el Ayuntamiento de Gijón, se precisa suplementar 30.000 euros para equipos para procesos de información de Administración General, mientras que en el contrato mixto de suministro de equipos informáticos para los puestos de trabajo de la Administración, se requieren 15.000 euros.

En el Programa de Inclusión de las Ayudas Económicas, debido a la actualización al alza de las mensuales de las ayudas municipales, se necesita suplementos de crédito por importe de 500.000 euros.

Con relación a inversiones reales, se establecen determinadas cuantías de suplemento de crédito por 3.100 euros y por 19.750 euros, y, de igual modo, habilitar un espacio en la sala de reuniones por importe de 2.250 euros.

De igual modo, se ha dado luz verde, en este caso por unanimidad, a una modificación de créditos al presupuesto de la FMSS mediante suplementos de crédito financiados con remanente líquido de tesorería para gastos generales.

En este caso, se busca cubrir el gasto de productividad de la plantilla actual de la Fundación y nuevas contrataciones de personal previstas por un importe de 28.000 euros. El crédito definitivo extendería 486.000 euros.

CRECIMIENTO DE GIJÓN

En el Pleno, por otro lado, se ha comunicado la tramitación del deslinde, por la inclusión íntegra en el concejo de un hórreo catalogado, que lleva a un incremento en Gijón de 38.151,91 metros cuadrados, de forma que se traslada al Servicio de Cartografía este error e insta para que se produzca a su corrección.

Una vez dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo el pasado 4 de septiembre, el Pleno ha ratificado, por unanimidad, el acta de la reunión de las comisiones de deslinde de los ayuntamientos de Llanera, Gijón, Corvera y Siero de 5 de junio de 2026, en el que se fija la línea límite jurisdiccional entre los términos municipales de Gijón.

Además, se remitirá la certificación de este acuerdo así como copia de las actas de deslinde al Instituto Geográfico Nacional a la Dirección General de Cooperación Local y Seguridad, dependiente de la Consejería de Movilidad y al Servicio de Cartografía dependiente de la Consejería de ordenación del Territorio y Urbanismo.

Todo ello al objeto de dar conocimiento de la fijación de la línea entre los términos a los efectos de su inscripción en el registro de entidades locales que se integran el ministerio de política territorial y traslado de este acuerdo a todos los servicios municipales integrados e implicados.

El Pleno, además, se ha dado por enterado de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de entornos demostradores para proyectos de innovación en el Concejo de Gijón, tras no haberse presentado ninguna reclamación en el periodo de información pública.