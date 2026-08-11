Gijón avanza en el aparcamiento de Bricoman y amplía ocho semanas las obras de La Escuelona

Gijón, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado inicialmente este martes el Estudio de Detalle del Área de Unidad de Actuación AUA212, en el Polígono de Roces Norte, que permitirá avanzar en la implantación de un aparcamiento vinculado a la futura nave de Bricoman.

El ámbito se sitúa en la confluencia de la autovía A-8 con la AS-II y cuenta en el Plan General de Ordenación (PGO) con una edificabilidad destinada a uso productivo industrial. Bricoman plantea habilitar en estos terrenos un aparcamiento para dar servicio a la nave que prevé construir en una parcela situada al sur.

El expediente para la concesión de la licencia ya está iniciado, aunque previamente es necesario aprobar inicialmente el Estudio de Detalle. El expediente cuenta con informes favorables de los distintos servicios municipales, incluida la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), así como de Carreteras del Principado y del Estado, la Confederación Hidrográfica, AENA y Cultura, debido a la presencia de un yacimiento arqueológico en la zona.

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la ampliación en ocho semanas del plazo de ejecución de las obras de pacificación del entorno de La Escuelona. La prórroga se debe a la aparición de dos redes de gas y una línea de alta tensión que interfieren, tanto en planta como en profundidad, con el nuevo colector previsto en los trabajos.

Estas redes han tenido que ser desviadas, lo que ha obligado a ampliar el plazo de ejecución. La nueva fecha prevista para la finalización de las obras es el 4 de noviembre de 2026.