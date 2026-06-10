Gijón: El concejal de Tráfico admite error de la prohibición de patinetes VMP

El concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha reconocido este miércoles en el Pleno Municipal que se equivocaron al aprobar la prohibición de paso de Vehículos de Movilidad Personal (patinetes) en una amplia zona del centro, pero se rectificó ante las protestas y se suspendió la medida.

"Nosotros cuando nos equivocamos, rectificamos, y es la diferencia entre ustedes y nosotros", ha replicado al edil socialista Tino Vaquero, a quien ha recalcado que al PSOE lo rectifican "la justicia y las urnas".

Ha defendido que la restricción que se había propuesto, debido a la problemática creciente de los patinetes por un uso no debido por parte de algunas personas, no requiere de informes previos y basta con colocar la señal R118, que es la que prohíbe los vehículos de movilidad personal y que está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Barcia, que ha insistido en el error de no tener en cuenta a los usuarios de los patinetes, especialmente a los repartidores, ha preguntado a Vaquero si es que quiere quitar todas las señales que hay puestas, por ejemplo, en la zona rural que prohíben la entrada de vehículos por un determinado peso, porque no hay ningún informe.

En cuanto a la Ordenanza de Movilidad, le ha remarcado que copiar y pegar la legislación nacional "no tiene sentido" y lo que van a hacer es impulsar una ordenanza de lo que realmente competa el Ayuntamiento, que es la regulación del estacionamiento, "y con eso estamos", ha apostillado.

Ha sumado a ello que se ha aprobado en Junta de Gobierno el proyecto de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, para seguir su tramitación y que se apruebe a final del mandato. Eso sí, va a ser sin sanciones hasta que haya una alternativa para el paso de camiones por la avenida de Príncipe de Asturias.

Vaquero, por su parte, ha recordado que aún no hay Ordenanza de Movilidad ni plan normativo, al tiempo que le ha recriminado al Gobierno local que se queje de contaminación cuando ha "perdido" las ayudas al transporte.

A mayores, ha remarcado a Barcia que es "ninguneado" por su propio Gobierno en el proyecto estrella de su partido, en materia de movilidad, que es el soterramiento del Muro, que el edil 'forista' "se ha encargado de destrozar públicamente", a lo que ha sumado que haya sido "desautorizado expresamente" por la alcaldesa en las restricciones a los patinetes.

El edil del PSOE ha recordado que él mismo pidió la reprobación de Barcia en el Pleno y también que se vaya "con una salida digna", a lo que le ha animado a hacerlo tras esta nueva "desautorización pública".

Para Vaquero, la restricción total a los patinetes fue una decisión "pensada, que refleja su concepto de movilidad y de la democracia misma". Incluso, ha puesto en duda la legalidad de esta medida.

Ha llamado la atención, además, sobre que estos vehículos han revolucionado la forma de desplazarse en las ciudades y han dado una nueva dimensión al reparto de mercancías en el centro.

"Forman parte de la actividad económica de muchas personas, que no contaminan, que no generan ruido, y que constituye una herramienta de movilidad, además, fundamental para muchos trabajadores y trabajadoras, no solo para los repartidores", ha incidido.

"A estos pretendía usted penalizarles con una prohibición absoluta de circular", ha agregado. Ha preguntado, por todo ello, si va a haber una prohibición general con excepciones para repartidores y residentes.

QUEJAS DE LOS REPARTIDORES

En el Pleno también ha intervenido, una portavoz de los repartidores que van en patinete, Jennifer Fernández Rodríguez, quien ha expresado la indignación por esta medida, que al poco fue rectificada, por la inseguridad que les genera.

Ha pedido saber, asimismo, si se va a aplicar o no la misma o si se va a llevar a efecto con restricciones. Ha asegurado, también, que han hecho alguna consulta jurídica y creen que no es conforme a la normativa.

También ha considerado que supone un agravio comparativo con las personas que no viven en el centro, que también tendrían ese mismo derecho a no convivir con los patinetes. Se ha quejado, a mayores, por que se anuncia un jueves una medida de aplicación al lunes siguiente, sin tiempo de reacción para usuarios de estos vehículos monopersonales.

Por otro lado, ha querido saber cuáles son los índices de accidentes con peatones en patinetes en el centro y en el extrarradio, a lo que ha apuntado que les consta que hay más en la zona del Llano, de la avenida de García Gaspar García Laviana y su entorno, donde no se iba a aplicar la medida.

Además, se ha quejado de que no hay una uniformidad en las sanciones a usuarios de patinetes eléctricos, sino que depende del agente que la imponga.

A esto ha sumado sanciones "totalmente desproporcionadas" por importe de 800 euros, cuando es el valor prácticamente de un patinete medio, por no llevar seguro. Si bien ha reconocido que es muy grave, ha recalcado que lo mismo en un coche ronda los 1.500 euros.

"Nos parece totalmente desproporcionado, pero no solo eso, sino que se imponen de forma arbitraria, porque no existe ningún catálogo que establezca cuál es el tipo de sanción", ha recalcado.

Ha dejado claro, eso sí, que son los primeros interesados en que se sancione a los vehículos que no cumplen porque perjudican a la gran mayoría de los usuarios de patinetes eléctricos. En este sentido, ha visto bien que se sancione cuando hay un patinete que va por la acera o van dos personas encima.

También ha solicitado que se convoque el Consejo Sectorial de Movilidad, del que llegaron a formar parte, ya que uno de los objetivos era precisamente desarrollar una ordenanza municipal para regular todo este tipo de hechos.

Ha llamado la atención, además, sobre el que Barcia señalara que debían señalizar los giros, a lo que ha incidido en que un patinete no es una bici. "Si sacamos la mano y quitamos una de las dos manos que lleva el manillar, lo más probable es que nos caigamos al suelo", ha advertido.