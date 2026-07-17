Gijón se consolida como referente K-pop con la CometCon en septiembre

Cartel de la CometCon 26, que se celebrará en Gijón del 4 al 6 de septiembre. - COMETCON

GIJÓN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La CometCon 26, que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', entre el 4 y el 6 del próximo mes de septiembre, reservará un espacio importante del certamen a la cultura K-pop, por segundo año consecutivo.

Según una nota de prensa de los organizadores del festival, este género musical, originario de Corea del Sur que combina elementos de pop, hip-hop, electrónica y R&B, ha adquirido mucha popularidad en la última década.

En esta edición, la CometCon dedicará una parte central de su programación a talleres de baile, random dances masivos, concursos de covers, charlas sobre la industria musical coreana, espacios de escucha y proyecciones audiovisuales.

Además, contará con la participación de creadores de contenido, bailarines y especialistas que analizarán el impacto cultural del género desde una perspectiva contemporánea y actuarán como jurado en diversos concursos, donde los aficionados al género podrán demostrar su talento y ganar apetecibles premios.

Los nombres de los invitados y los detalles del programa se irán revelando a lo largo del verano en las redes sociales de CometCon (@cometconasturias en Instagram y TikTok), donde también se puede acceder a contenidos exclusivos relacionados con el evento. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org.