Gijón: Contratos de conciertos de Semana Grande sin firmar por la crisis en Divertia, según el PSOE

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha llamado la atención este viernes sobre que la convocatoria de un Consejo de Administración Extraordinario para abordar ahora el cese del gerente de Divertia, Fernando Losada, evidencia que la situación en la empresa pública es "mucho más grave" de lo que el Gobierno local planteó inicialmente.

A este respecto, a través de una nota de prensa, ha incidido en que en el Orden del Día figura que los contratos de varios de los conciertos que se celebrarán en la playa de Poniente están sin firmar a apenas unos días del inicio de la Semana Grande.

"De momento, ya nos están demostrando que están en el aire los grandes conciertos de la Semana Grande, al menos aquellos que 'a priori' superan los 60.000 euros por actuación, es decir, artistas cuya contratación debe pasarse sí o sí por el Consejo de Administración y que no se pueden realizar a través de un contrato menor", ha señalado Pérez Ordieres.

Esta ha recordado que el PSOE ha venido alertando, desde el inicio del mandato, sobre las irregularidades relacionadas con la gestión de la empresa pública.

También ha querido poner de manifiesto que, a juicio de los socialistas, era "incuestionable" la corresponsabilidad del gerente, "que llegó a cobrar su sueldo sin tener asignadas sus competencias al no haberle otorgado el Consejo de Administración los poderes necesarios por falta de confianza".

Para el PSOE, la situación actual evidencia que existe una "falta de control" de la empresa pública que maneja 9,2 millones de euros. Los socialistas han puesto el foco, en ese sentido, en el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador, como responsable político del área y ahora también sucesor del "tránsfuga" Oliver Suárez en la Presidencia de Divertia.

"Los ceses continúan, pero lo que refleja toda esta situación es una falta de control sobre la empresa pública", ha insistido Pérez Ordieres, quien ha indicado que "también hay responsables políticos por omisión". "Ahora le toca al portavoz del Gobierno local dar explicaciones sobre todo este asunto", ha apuntado.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno local está reaccionando "de forma lenta" y que todavía no han ofrecido ninguna explicación sobre lo ocurrido.