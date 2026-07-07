Gijón destina 120.000 euros a la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género

El portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador - GIJÓN

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes el convenio de colaboración con el Principado de Asturias para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, que contempla una aportación municipal de 120.000 euros.

Así lo ha informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, quien ha explicado que la sesión, celebrada con carácter extraordinario y urgente tras la suspensión de plazos de la pasada semana.

Entre los asuntos abordados figuran también la aprobación del plan de medios de publicidad institucional, un documento que, según ha señalado, establece la hoja de ruta de la publicidad institucional del Ayuntamiento, así como tres expedientes del servicio de Licencias y Disciplina.