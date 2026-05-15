Gijón eleva a Comisión el borrador del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana

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GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón elevará el próximo día 20, a la Comisión de Reglamentos, el borrador del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, un paso previo a su aprobación inicial en el Pleno municipal.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos de Gijón, Abel Junquera, responsable del área, ha destacado que este trámite supone "un paso decisivo para dotar a Gijón de un modelo de participación más moderno, útil y centrado en las personas", en línea con la necesidad de adaptar la normativa vigente desde 2008 a la realidad actual.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el nuevo texto plantea una transformación "profunda" del modelo de participación municipal.

Frente a un reglamento de carácter principalmente declarativo, la propuesta de 2026 configura un sistema más amplio, ordenado y operativo, con procedimientos definidos, garantías jurídicas y mecanismos de evaluación y seguimiento.

En este sentido, Junquera ha explicado que "pasamos de un reglamento centrado en derechos a un sistema público organizado de participación, con procesos estructurados, evaluación y rendición de cuentas".

Entre las principales novedades, el documento incorpora una regulación completa de los procesos participativos, desde su iniciación hasta su desarrollo y evaluación, así como la participación en la elaboración de normas mediante debates públicos estructurados.

También destaca, especialmente, la introducción de los presupuestos participativos como instrumento de democracia directa, lo que permite a la ciudadanía participar en la definición de prioridades de inversión y en el seguimiento de los compromisos adoptados.

Asimismo, el reglamento refuerza los derechos de participación, incorporando avances como el derecho a conocer los resultados de los procesos, la motivación de las decisiones municipales y la posibilidad de participar en su evaluación.

"Queremos que la participación no se quede en opinar, sino que tenga impacto real, con retorno a la ciudadanía y transparencia en la toma de decisiones", ha señalado el concejal.

El texto también apuesta por un modelo más inclusivo, combinando la participación individual y colectiva, e incorpora la digitalización como eje estructural, con el impulso de la participación electrónica y medidas para reducir la brecha digital.

Además, se adapta a la normativa estatal y europea vigente y a los principios de buena regulación, alineándose con marcos internacionales como la Agenda 2030.

En cuanto a los órganos de participación, se mantiene la continuidad institucional de los Consejos de Distrito, los Consejos Sectoriales y el Consejo Social, incorporando mejoras en su funcionamiento y una mayor perspectiva inclusiva, incluyendo la dimensión de género.

"Este reglamento sitúa a Gijón en la vanguardia de las políticas públicas de participación, con más garantías, más transparencia y más oportunidades para que los vecinos formen parte activa de las decisiones de su ciudad", ha señalado Junquera.

Tras su paso por la Comisión de Reglamentos, el borrador continuará su tramitación con la apertura del plazo de presentación de enmiendas, previo a la aprobación en el Pleno y la apertura del periodo de información pública.