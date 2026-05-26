Gijón, a la espera del Principado para abrir el parking de la Avenida de Portugal

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha asegurado este martes que, bajo criterio del Ayuntamiento, ya han enviado al Principado toda la información que es necesaria para que les puedan entregar el aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal y poder abrirlo.

"Nosotros estamos esperando que el Principado nos lo entregue, que son los que hicieron la obra", ha insistido Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en el Consistorio gijonés.

A este respecto, ha reiterado que el Ayuntamiento estaría en posición de poder abrirlo ya, pero como el Gobierno asturiano no se lo ha entregado, "no lo podemos abrir", ha recalcado, al contrario de lo mantenido por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien recientemente culpó al Gobierno gijonés de retrasar su entrada en funcionamiento.

"Nosotros no consideramos que tengamos que hacer ningún trámite más", ha apuntado Martínez Salvador. "Si no, estaría funcionando", ha remarcado el edil.

Al tiempo, ha señalado que el Ayuntamiento mantiene su compromiso de habilitar un aparcamiento provisional en la parcela de la antigua nave de Flex.

NAVAL AZUL

Respecto al Plan Especial de Naval Azul, una vez que se ha recibido la resolución ambiental favorable por parte del Principado, ha explicado que tienen ahora dos meses para que el equipo redactor recoja lo que esa declaración ambiental incluye, para que sea incorporado al documento de aprobación inicial.

Martínez Salvador, incluso, ha dicho confiar en que, probablemente, no se lleguen ni a agotar esos dos meses. Por tanto, según el concejal, el calendario temporal dado a las entidades y vecinos cuando hicieron la jornada con el equipo redactor hace unas semanas para hablar del citado Plan Especial, podrá cumplirse.

A este respecto, no se ha atrevido a poner una fecha para la aprobación definitiva, porque hay muchos plazos que todavía no se pueden cuantificar, a su juicio, y porque no dependen estrictamente del Ayuntamiento.

Ha recordado, también, que después de la aprobación inicial habrá otro plazo de exposición pública donde se pueden, a su vez, incorporar más alegaciones.

Relacionado con esto, ha indicado que el próximo jueves habrá una nueva sesión con el equipo redactor con los agentes involucrados en el proyecto a desarrollar en ese ámbito, ligado a la Economía Azul, que coordina la Cátedra de Economía Azul de la Escuela Superior de Marina Civil.

De igual forma, la semana próxima van a hacer reuniones más específicas con aquellas entidades que estuvieron presentes en la primera jornada y, que han mostrado interés en hacer aportaciones.

Martínez Salvador ha destacado que están haciendo una tramitación del Plan Especial que incluye a todos, que tiene participación ciudadana y de entidades del concejo.

"Es el Plan Especial de todos", ha señalado, a lo que ha remarcado que cumplen con el compromiso asumido de abrir este proceso a la participación.

LUIS ENRIQUE

Preguntado sobre el que hayan dado el nombre el futbolista y entrenador Luis Enrique a la playa verde del Rinconín, ha puesto en valor la trayectoria del gijonés.

"Estamos muy contentos de que un gran gijonés como Luis Enrique Martínez esté triunfando, el mejor entrenador del mundo", ha destacado el edil.

"Además, se juega por renovar el trofeo de la máxima competición europea a nivel de clubes este sábado y pronto podrá haber novedades sobre ellos", ha señalado.