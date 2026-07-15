Gijón expresa su apoyo a la plantilla de Moreda Riviere Trefilerías y pide un acuerdo que garantice el empleo

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OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles una declaración institucional en apoyo a la plantilla de Moreda Riviere Trefilerías y en defensa del mantenimiento de la actividad industrial y del empleo en la factoría de Tremañes.

En el texto, la Corporación recuerda que la industria siderometalúrgica constituye "uno de los pilares del tejido productivo" del concejo y destaca el peso de Moreda Riviere, con una plantilla de 250 trabajadores fijos, unos 80 empleados de empresas subcontratadas y más de 400 puestos de trabajo indirectos en Asturias.

La declaración hace referencia al conflicto laboral abierto desde el pasado 12 de junio, cuando la plantilla inició una huelga indefinida con paros semanales tras los cambios introducidos por la dirección en el contrato relevo. Según recoge el texto, el comité de empresa denuncia que las propuestas empresariales implican recortes de plantilla y de derechos laborales, devaluación salarial y la externalización de parte de la actividad productiva.

Ante esta situación, el Pleno ha manifestado su apoyo a la plantilla e insta a la dirección de la empresa y a la representación legal de los trabajadores a "intensificar la negociación" y alcanzar "en el menor plazo de tiempo posible" un acuerdo que garantice "la continuidad íntegra de la actividad en la factoría de Tremañes, la totalidad del empleo y una mejora de las condiciones laborales acorde con la evolución positiva de los resultados empresariales".