Gijón: Foro Asturias acusa al PSOE de "maquillar" incumplimientos en el acceso a El Musel

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este viernes el intento del Gobierno central y del Ejecutivo asturiano de presentar como grandes avances unas actuaciones que, a su juicio, "únicamente sirven para maquillar años de incumplimientos con Gijón y, especialmente, con los vecinos de la zona Oeste".

"Lo que hemos conocido hoy no es la solución a los problemas de acceso a El Musel, sino un nuevo parche que el PSOE intenta vender como un gran éxito", ha opinado Pumares, a través de unas declaraciones remitidas desde Foro Asturias.

En este sentido, ha indicado que la incorporación del corredor Aboño-Musel a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas y el nuevo enlace en la rotonda del Empalme pueden ser actuaciones útiles, "pero no resuelven el problema de fondo", ha dejado claro.

Ha advertido, relacionado con ello, sobre que "el vial de Jove continúa en un cajón y el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña permanece paralizado".

Pumares ha incidido en que, mientras tanto, miles de vehículos pesados seguirán atravesando una zona urbana y los atascos continuarán afectando tanto a los vecinos como a la competitividad del puerto gijonés de El Musel.

El diputado de Foro Asturias ha remarcado que los gijoneses no necesitan más anuncios ni más propaganda, sino que se cumplan, de una vez, los compromisos adquiridos hace años y que se ejecuten los accesos definitivos a El Musel.

A este respecto, ha exigido recuperar el proyecto del vial de Jove y culminar el desdoblamiento de la GJ-10, desde Lloreda hasta Veriña, para garantizar unos accesos "seguros, eficientes y compatibles" con la calidad de vida de los vecinos.