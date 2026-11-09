Gijón: El futuro polo empresarial en La Camocha busca ser referente en Europa con un espacio demostrador de renovables

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, presenta el estudio del futuro polo empresarial ligado a la economía verde 'Camocha Zero', proyectado en la antigua mina La Camocha. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este lunes el estudio de la estrategia para convertir la antigua Mina La Camocha en un polo innovación ligado a la economía verde, bajo la denominación 'Camocha Zero'.

Un proyecto que engloba un ámbito de 329.000 metros cuadrados, que contará con edificios empresariales, zona museística para poner en valor su pasado minero y un espacio demostrador que prevé captar proyectos de empresas europeas, en el ámbito de las renovables y la descarbonización, para que se testen en Gijón. Todo ello tiene un coste estimado inicial de 150 millones de euros, si bien se podría hacer en fases.

"Lo que hoy se presenta es una estrategia, un punto de partida, no una ejecución inmediata", ha advertido Pumariega, a su vez cabeza de lista del PP asturiano al Congreso de los Diputados, en rueda de prensa en la Casa Paquet, junto al gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, y el responsable del estudio, José Luis Suárez Sierra, gerente en Táctica Industrial y la Red Táctica.

En esta misma línea, ha remarcado que Gijón apuesta por el conocimiento, la investigación y la innovación y ha incidido en que este nuevo polo empresarial forma parte del acuerdo de concertación social local. Se da con este estudio, además, cumplimiento al compromiso adquirido para estudiar las posibilidades de recuperación de estos terrenos como nuevo espacio empresarial.

Pumariega ha insistido, eso sí, en que este estudio es una primera propuesta de estrategia. "Hay que avanzar hacia el futuro, pero sin renunciar a nuestra historia", ha remarcado sobre la recuperación museística de la antigua mina y la memoria de las personas que trabajaron allí, de forma que se integre en el proyecto.

"Los grandes proyectos de ciudad no se improvisan", ha recalcado. Para ella, este estudio trata de decidir una visión de futuro y el camino para alcanzarla, a lo que ha advertido de que hay muchos condicionantes jurídicos aún pendientes en la mina. Una complejidad a la que se añade la afectación por parte de las distintas administraciones a la hora de su desarrollo. Por todo ello, ha evitado dar plazos, aunque ha reiterado que es importante empezar a trabajar desde ahora.

También ha dejado claro que es un proyecto abierto a recibir aportaciones tanto de los grupos políticos como de agentes económicos, sindicales y vecinales.

Unido a ello, ha destacado que la ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria', el proyecto de polo empresarial ligado a la economía azul en Naval Azul y este en la antigua Mina La Camocha son tres oportunidades para dar un impulso "muy fuerte" al potencial de la ciudad, lo que puede situarla, a su juicio, entre los grandes referentes del Norte de España en innovación.

Especialmente se ha referido al espacio de demostración, que ha considerado que puede marcar la diferencia de este nuevo polo empresarial.

Ha insistido en que este espacio puede ser muy buena oportunidad, lo que ha ligado a la aprobación por el Ayuntamiento de la Ordenanza Municipal de Entornos Demostradores. Ha recalcado, sobre esta última que no hay muchas ciudades que tengan esta normativa.

Por su lado, Díaz, ha resaltado lo complejo del estudio, dado que se trabaja sobre una antigua mina, con suelos muy particulares y con condicionales muy diferentes. Al tiempo, ha incidido en que se buscó especializar este ámbito en una actividad de futuro, pero que enlaza muy bien con el pasado minero.

Respecto a la zona empresarial, ha explicado que habrá una doble vertiente, edificios donde se puedan alojar empresas y, por otra parte, la comercialización de parcelas. Ha resaltado, en este último caso, que esta venta de suelo serviría para financiar una parte del proyecto, con 58.500 metros cuadrados destinado a ello.

Al margen de ello, para residencias empresariales, usos múltiples, centros de empresas, espacios museísticos y salas de exposición, se destinarán 32.000 metros cuadrados, siendo el espacio de demostración temporal de proyectos de 73.500 cuadrados. A esto se sumarían 147.000 metros cuadrados para esparcimientos.

Suárez Sierra, por su parte, ha explicado que no se quiso hacer otro típico polígono industrial, sino integrar la actividad económica en el entorno.

Ha señalado, asimismo, que, en la actualidad, hay algunos edificios que se mantienen y también castilletes, algunos catalogados con protección. El castillete número 2 se ha decidido que quede como el enclave del pasado minero.

Ha indicado, asimismo, que el estudio se ha llamado 'Camocha Zero', en alusión a los procesos de descarbonización y renovables a los que giran la economía actual. Es un parque empresarial de innovación, centrado en renovables y proyectos de descarbonización. También se pondrá en valor el pasado industrial minero.

El ámbito de actuación tiene una parte de edificios a recuperar y otros que ya no existen, pero queda la cimentación y se contempla la posibilidad de recuperar su forma.

Está, asimismo, la zona de demostración, es decir, para proyectos de empresas que se quieran probar y mostrar, no solo para la región, sino a nivel internacional. A esto ha sumado que deberá ser una ruta más de Gijón visitable. Se prevé, por otra parte, un centro de interpretación e itinerario museístico.

La actividad industrial pondrá el foco en las energías renovables: eólica, solar, hidráulica y biomasa. Especialmente, ha insistido en la importancia de que se configure como un espacio visitable.

Respecto al presupuesto, se estima un coste de 150 millones de euros, aunque ha señalado que se podría hacer por fases, comenzando con una primera fase operativa de unos 40 millones de euros. Para él, su desarrollo sería una "gran oportunidad".

Ha aclarado, asimismo, que para el estudio se ha tenido en cuenta la Declaración como Lugar de Memoria Democrática de la antigua mina y ha señalado que forma parte de la recuperación del espacio y tendrá su monolito.

En cuanto a la actividad empresarial, ha indicado que el ámbito de la descarbonización y renovables es amplísimo, por lo que probablemente un 80 por ciento de las empresas que están ya en el PCTG tendría cabida en este proyecto. También ha opinado que crecer en este ámbito de valor añadido, parece que es lo lógico.

Al igual que Pumariega y Díaz, ha reiterado que el espacio de demostración de proyectos lo ven "con muy buenos ojos", a lo que ha señalado que que todos los proyectos europeos ligados a la descarbonización podrían venir a Gijón a testarlos, lo que además atraería otros actos ligado a ello, como puedan ser congresos.

También se ha referido a la importancia de que sea un espacio no aislado. Por ello, se propone establecer una conexión directa desde la AS-I (Autovía Minera), aprovechando el enlace existente en el entorno de Mareo/Granda, así como conexiones paisajísticas y funcionales con los barrios próximos, mediante zonas verdes, recorridos peatonales y espacios públicos que favorezcan la permeabilidad y la relación entre el nuevo desarrollo y la ciudad.

Asimismo, se propone la creación de corredores ecológicos que conecten el parque con los espacios naturales cercanos y se proporcionarán espacios de recreo y esparcimiento, accesibles y de alta calidad ambiental para trabajadores, visitantes y ciudadanía, como rutas peatonales y zonas verdes y de descanso.