Gijón: El Gobierno logra aprobar en Pleno su "mayor presupuesto", con el voto de Óliver Suárez a un día de su renuncia

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, interviene en el Pleno Extraordinario de Presupuestos. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Extraordinario Municipal del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este martes el presupuesto para 2027, el "mayor de su historia", con 325.510.900 euros, un 5,01 por ciento más que en 2026.

Así lo ha hecho en el Pleno, en el que Foro y PP han contado con el voto del edil no adscrito, Óliver Suárez, justo un día antes de materializar su renuncia al acta de edil.

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, María Mitre, ha destacado este martes, en el Pleno Extraordinario Municipal, que este presupuestos es "un ejercicio de responsabilidad".

"Hay muy poco de improvisación", ha dejado claro, para después afirmar que son unas cuentas "coherentes" y, entre 2024 y 2027, unas cifras récord en inversiones.

Entre otras, ha destacado las obras de Tabacalera, con una anualidad que alcanza los 6 millones de euros, o los 2,8 millones de euros de la reforma del Albergue Covadonga.

A esto ha sumado los 3,8 millones de euros reservados para el derribo del viaducto de Carlos Marx, el nuevo parque de bomberos, los más de 1,7 millones para mejoras viarias y la reforma de la finca de La Isla.

Mitre, además, ha reivindicado que estos son también los presupuestos de la vivienda, con 3,5 millones de euros para la construcción de vivienda destinada a la alquiler a precios asequibles y otros dos millones para ayudas a fachadas.

Sobre las empresas municipales, ha resaltado los más de 47 millones de euros de Emtusa o los más de 38 millones de la EMA y los 58 millones de Emulsa.

PUMARIEGA

La vicealcaldesa gijonesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha defendido unos presupuestos que responden a las necesidades de los gijoneses, en especial en áreas competencia del PP.

Entre otros proyectos, ha destacado que el programa 11x12 contará con un nuevo centro educativo hasta alcanzar los 17 colegios, mientras que Vicasa abrirá como una nueva sede de formación y se construirá un nuevo edificio de residencias empresariales dentro del Parque Científico y Tecnológico.

Se reforzará, asimismo, el presupuesto de Servicios Sociales, con un aumento, por ejemplo, de casi un 40 por ciento en teleasistencia y una partida de más de siete millones de euros en ayudas de emergencia.

Ha destacado los ocho millones de presupuesto récord de Emvisa y los 70,8 millones para recursos medioambientales. De Emulsa, ha Emulsa ha destacado que crece su plantilla un 23 por ciento, y también la financiación municipal (+24%) y sus ingresos propios, hasta llegar a 55 millones de euros.

En el caso del PDM, con su presupuesto más alto (*+10%), suben las subvenciones deportivas y, en inversiones, ha aludido a los 400.000 euros para el proyecto de remodelación de la piscina y las pistas deportivas de la antigua Universidad Laboral.

FORO

Por parte del portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, este ha enumerado una serie de obras de mejora en la ciudad, así como proyectos mayores como la playa verde de Luis Enrique, Tabacalera, Naval Azul, el PCTG 'La Pecuaria' o la reforma del Albergue Covadonga.

Se ha referido, en especial, a la segunda fase del Plan Llave, destinados a impulsar aproximadamente 200 viviendas de alquiler asequible en Nuevo Gijón, a lo que ha contrapuesto el modelo gijonés al del Principado, como es en el caso de las zonas tensionadas. "Seguimos esperando por otros", ha recalcado en alusión al Gobierno asturiano.

PSOE

En el caso del PSOE, la edil Marina Pineda, ha considerado este presupuesto "decepcionante", diseñado por un Gobierno municipal que parece empeñado en reproducir y mantener políticas "fallidas", como el programa 'Gijón Confía Alquilando', que ha sido, a su juicio, un "fracaso estrepitoso", o la segunda fase del Plan Llave.

Ha criticado, además, que fíen el presupuesto a una previsión de ingresos de la recaudación. "Presentan un presupuesto de supervivencia", les ha recriminado.

Además, ha afirmado que el proyecto estrella de la alcaldesa, Tabacalera, es "heredado" de la ex regidora socialista Paz Fernández Felgueroso, mientras que para Naval Azul no figura nada en el presupuesto, pero tampoco para la antigua comisaría o el edificio de la Fundación Metal.

VOX

Por su lado, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha arremetido contra los proyectos "megalómanos" del Gobierno local como Naval Azul o Tabacalera, así como otros externos, "lastrados por incertidumbres", como el nuevo hospital Quirón.

Ha tildado de "una gran operación de propaganda y poco más" inversiones como la ampliación del Botánico, la playa verde del Rinconín o la ampliación del Parque Tecnológico 'La Pecuaria'. Especialmente ha reprochado que el aumento del presupuesto se apoyo en el incremento de la recaudación en un 12,63 por ciento.

Sobre su ex compañero de partido, Óliver Suárez, ha indicado, respecto a su renuncia como edil no adscrito, que es "una desgracia total que se vaya, para acabar yéndose antes de tiempo".

"Ya veo que es leal, por supuesto, no a Vox, que le puso ahí, sino a quien le encumbró como tránsfuga, sus cómplices, en esta maniobra inmoral", ha recalcado sobre Foro. "Para todos, deja la imagen de ser una persona de mala confianza, que se mueve mirando al sol que más calienta", ha agregado. "Entre personas sin principios anda el juego", ha añadido sobre Moriyón.

IU

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, por su parte, ha criticado que este presupuesto es fiel reflejo "de una alcaldesa atrincherada" y de unas cuentas que no responden a las necesidades reales de la ciudad, como es acceder a una vivienda digna y a un precio asequible.

Ha lamentado, ligado a ello, que opten en este presupuesto por recortar las ayudas al alquiler mientras 'garantizan' la cuota de negocio a las inmobiliarias y a las aseguradoras.

También les ha acusado de vender "humo", como los 600.000 euros para la promoción de un edificio de viviendas en una parcela de la que todavía no disponen y lo mismo sobre los 3,5 millones de euros de la segunda fase del Plan Llave, después de una primera fase "fracasada".

Les ha recriminado, asimismo, que se dediquen a "batallar judicialmente" la declaración de Zonas Tensionadas o a "torpedear" la aprobación de la primera Ley de Vivienda de Asturias. "Lo que sea con tal de que rentistas y especuladores no pierdan su cuota de negocio", ha recalcado.

Se ha quejado, por otra parte, de la política fiscal del Gobierno local, con, por ejemplo, un "tasazo" de basuras o el '"saqueo" de la "hucha" de las empresas públicas para cuadrar ingresos.

"Su presupuesto no sirve ni para finalizar sus proyectos estrella del mandato", ha espetado al Gobierno local. Ha llamado la atención, en especial, sobre que salga adelante el presupuesto con un voto "comprado en su último servicio anunciado hoy", con alusión a Óliver Suárez.

PODEMOS

Por parte de Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, ha considerado que estos son "claramente los peores" presupuestos, que dejan un Ayuntamiento "maniatado por la infrafinanciación".

Suárez, que ha tildado de "negligente" la gestión del Gobierno local por no subir impuestos. "Lo poco que nos ahorramos en tasas, es a costa de lo mucho que se degradan los servicios públicos", ha reprochado.

También ha acusado al Ejecutivo local de "vender humo" con el anuncio de inversiones. Ha lamentado que vaya a terminar el mandato sin centro municipal en Nuevo Roces, sin la reforma de la plaza de los Fresnos, sin los terrenos deportivos de Jove, o la rehabilitación de las piscinas de la Laboral.

Ha echado en cara al Gobierno municipal, también, que se les quiera "regalar" a las constructoras ahora suelo público y 3,5 millones y medio de euros y se ha quejado del "cortoplacismo" del Gobierno local ante el impacto del Cambio Climático.