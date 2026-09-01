Gijón Impulsa abre hasta el 20 de septiembre tres líneas de ayudas por 930.000 euros para innovación

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. - VISITA GIJÓN - Archivo

GIJÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gijón Impulsa ha abierto este martes, 1 de septiembre, el segundo plazo de solicitud de tres líneas de ayudas destinadas a promover el emprendimiento, la innovación y el crecimiento del tejido empresarial del municipio, con una dotación conjunta de 930.000 euros.

Las empresas, personas emprendedoras y autónomas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 20 de septiembre para acceder a las líneas de Aceleración de Proyectos, Innovación Abierta y Consolidación y Crecimiento Empresarial, según ha informado la entidad municipal.

Se trata de subvenciones no reembolsables orientadas a favorecer la puesta en marcha y consolidación de iniciativas empresariales, impulsar proyectos innovadores y acompañar a las empresas gijonesas en sus procesos de crecimiento y transformación.

La convocatoria prioriza las actividades con mayor potencial de crecimiento y generación de empleo, especialmente las vinculadas a las áreas de especialización de la ciudad: Vida Saludable y Economía Plateada, Gijón Azul y Gijón Creativo, además de otros sectores considerados estratégicos para el municipio.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que estas líneas permiten "acompañar a las empresas y a las personas emprendedoras en distintas etapas, desde el desarrollo de una nueva iniciativa hasta su consolidación y crecimiento".

"Queremos que Gijón siga siendo una ciudad donde emprender, innovar y hacer crecer una empresa sea posible, y para ello es fundamental poner a disposición del tejido empresarial recursos y herramientas que respondan a sus necesidades", ha añadido.

TRES LÍNEAS DE APOYO

La línea de Aceleración de Proyectos está dirigida a financiar la generación de iniciativas empresariales innovadoras en las áreas de especialización del municipio, con especial atención a aquellas con altas expectativas de crecimiento y creación de empleo.

Cuenta con un crédito presupuestario de 90.000 euros y contempla una ayuda máxima de 6.000 euros, dividida en dos fases de hasta 3.000 euros. Para las personas físicas, las ayudas oscilarán entre 4.000 y 6.000 euros en función de la puntuación obtenida, mientras que para empresarios individuales y empresas se situarán entre 2.000 y 3.000 euros.

Por otro lado, la línea de Innovación Abierta, dotada con 640.000 euros, busca impulsar proyectos colaborativos entre pequeñas empresas y compañías tractoras a partir del planteamiento de retos y el desarrollo de soluciones innovadoras.

Esta convocatoria prevé ayudas de hasta 34.000 euros. La intensidad de la subvención podrá alcanzar el 75 por ciento del presupuesto elegible para proyectos con entre 60 y 79 puntos, y hasta el 80 por ciento en los que obtengan entre 80 y 100 puntos. Las personas autónomas y micropymes podrán sumar un cinco por ciento adicional a esa intensidad.

Finalmente, la línea de Consolidación y Crecimiento Empresarial contará con 200.000 euros para apoyar a las empresas en la elaboración de planes de consolidación y crecimiento, así como en las primeras fases de ejecución de estas estrategias. En este caso, la ayuda podrá cubrir hasta el 80 por ciento del gasto elegible, con un importe máximo de 18.000 euros por proyecto.

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Gijón Impulsa ha avanzado, asimismo, que la línea de Diversificación de Mercados abrirá su segundo periodo de solicitudes entre el 1 y el 20 de octubre.

Estas ayudas se dirigen a empresas de Gijón que participen, como expositoras con stand propio o como visitantes, en ferias comerciales, congresos y otros encuentros o eventos especializados de carácter internacional.

La información sobre requisitos, documentación y condiciones de las convocatorias está disponible a través de los canales de Gijón Impulsa.