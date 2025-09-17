Gijón Impulsa aprueba sus tarifas para 2026, que se actualizarán con el IPC

Reunión del Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa -Gijón Impulsa). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. GIJÓN IMPULSA

Pumariega destaca que el "refuerzo" presupuestario permitirá dar apoyo a las empresas

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa -Gijón Impulsa), ha aprobado, por mayoría, las tarifas que estarán vigentes para las empresas residentes en las instalaciones durante el próximo año.

Estas se actualizarán con el IPC al próximo 31 de diciembre, que en estos momentos se estima entre el 2,5 y 3 por ciento, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

También se ha dado luz verde a la previsión de ingresos y gastos e inversiones para el año que viene, dando cobertura a las acciones de Petsa y a las líneas del Pacto Gijón Futuro 2024-2027, por un importe total superior a los 8,268 millones de euros para gestionar todo lo relacionado con la promoción empresarial y turística de Gijón, lo que supone un 5,18 por ciento más que el año anterior.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, ha resaltado que siguen trabajando "con determinación" para cumplir los objetivos marcados en el Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027.

"El refuerzo presupuestario que presentamos es la respuesta directa que damos a la necesidad de apoyar a las empresas, emprendedores y al sector turístico, motores fundamentales para el crecimiento y la transformación de nuestra ciudad", ha señalado Pumariega.