Gijón impulsa la elaboración de su primer Plan Municipal para una Ciudad Saludable bajo la marca 'Gijón Bienestar'

Presentación del plan - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales ha presentado este jueves, en el stand del Ayuntamiento de Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), la evolución del proyecto 'Gijón con Salud', que pasa a denominarse 'Gijón Bienestar', una iniciativa que servirá de base para la elaboración del primer Plan Municipal para una Ciudad Saludable de Gijón.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Fundación CESPA-Proyecto Hombre, inició el pasado mes de abril una primera fase de diagnóstico participativo con el objetivo de conocer la percepción de la ciudadanía sobre su salud y la de su entorno. Desde entonces, vecinos y vecinas han podido participar a través de una encuesta abierta, disponible tanto en formato digital como presencial, y mediante grupos de trabajo celebrados en los distintos distritos de la ciudad.

El concejal de Servicios Sociales y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, explicó que la evolución del proyecto responde a una visión más amplia del concepto de salud. "Damos un giro conceptual: pasamos de 'Gijón con Salud' a 'Gijón Bienestar' porque queremos hablar de todos aquellos valores y determinantes que contribuyen a mejorar la vida de las personas. Vivir bien no es solo la ausencia de enfermedad".

El nuevo nombre, 'Gijón Bienestar', refleja esa visión integral de la salud, incorporando aspectos como el acompañamiento social, la accesibilidad, la prevención, la equidad, el cuidado emocional, la protección, la proximidad, la participación y la igualdad como pilares para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Desde este enfoque, el proyecto busca actuar sobre los factores sociales que influyen en el bienestar de las personas, promoviendo la implicación de toda la sociedad en su construcción.

Con motivo de la celebración de la Fidma, la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha instalado una mesa informativa en el exterior del stand del Ayuntamiento de Gijón, donde las personas interesadas pueden conocer el proyecto y cumplimentar la encuesta ciudadana, que permanecerá abierta hasta marzo de 2027. Durante la jornada también se desarrollarán diversas actividades divulgativas para acercar la iniciativa a la ciudadanía y fomentar su participación.

El proceso continuará el próximo mes de septiembre con la puesta en marcha de los grupos de participación, en los que colaborarán entidades sociales, agentes clave y el propio Ayuntamiento para completar el diagnóstico de la realidad social y sanitaria del municipio.

"El objetivo es hacer, desde la participación ciudadana, un análisis de la realidad de nuestro territorio y priorizar las necesidades para establecer líneas de actuación relevantes y útiles para el bienestar de las personas de Gijón", puntualizó Pendás.

Toda la información recopilada durante este proceso se recogerá en un Informe de Salud Municipal, cuya presentación está prevista para agosto de 2027. Este documento servirá como base para la elaboración del primer Plan Municipal para una Ciudad Saludable, que establecerá las líneas estratégicas de actuación para impulsar el bienestar de la ciudadanía.