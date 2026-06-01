Gijón: Inversión de 1,8M€ en el Centro Avelino González de Pumarín para mejorar sus instalaciones

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, junto a otras autoridades, presenta el proyecto de mejora del centro de especialidades 'Doctor Avelino González', en Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud destinará más de 1,8 millones a la mejora del centro de especialidades 'Doctor Avelino González', ubicado en el barrio gijonés de Pumarín, para mejorar las instalaciones destinadas a salud mental.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, esta actuación permitirá incorporar siete nuevas consultas y adecuar de forma integral las instalaciones del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y del personal de las ambulancias.

La consejera, Concepción Saavedra, que ha visitado en este día este centro, ha presentado el proyecto para la primera planta del edificio, que implicará actuar sobre 675 metros cuadrados de superficie.

Esta intervención constituye la primera fase de las dos previstas en el equipamiento, que en el futuro albergará también un hospital de día infanto-juvenil.

Entre las principales intervenciones, ha destacado la creación de siete consultas polivalentes con sus correspondientes salas de espera.

Estos nuevos espacios se habilitarán en la zona que ocupaba anteriormente el área de radiología, trasladada ya al centro de Puerta la Villa. Con esta medida, el Gobierno de Asturias busca reducir tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial.

El proyecto incluye, también, la reforma completa de los aseos de la primera planta, que pasarán a ser totalmente accesibles e incorporarán espacios adaptados para pacientes ostomizados.

Otra de las líneas clave del proyecto pasa por reorganizar y ampliar el área destinada al SAMU y al personal de ambulancias, que contará con nuevas dependencias adaptadas a las necesidades del servicio: habitaciones individuales, nuevos aseos y zonas de trabajo y descanso más amplias y funcionales.

La reforma se completa con los trabajos en el exterior del centro para mejorar el acceso y la operatividad de los servicios de emergencia, mediante la adaptación de la zona y la construcción de una marquesina cubierta para las ambulancias.

Esta nueva infraestructura facilitará el estacionamiento y mantenimiento básico de los vehículos, además de incorporar puntos de recarga.

La mejora del centro de especialidades 'Doctor Avelino González' forma parte de un plan más amplio, que continuará con una segunda fase en la segunda planta del edificio, donde se ubicará el nuevo hospital de día infanto-juvenil que reforzará la red asistencial en salud mental en el área sanitaria. Salud ya dispone del plan funcional y tiene previsto licitar de forma inmediata la redacción del proyecto.