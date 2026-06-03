Gijón invierte más de medio millón en mejorar sus zonas verdes y espacios públicos

Archivo - El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón pondrá en marcha un conjunto de actuaciones por importe de 507.872,68 euros destinadas a reforzar la infraestructura verde de la ciudad, mejorar espacios públicos y seguir avanzando en los objetivos marcados por el Plan Director de Naturalización Urbana.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, las inversiones previstas abarcan proyectos de renaturalización, mejora de zonas verdes, conservación de espacios naturales y renovación de equipamientos ambientales, "con el objetivo de hacer de Gijón una ciudad más verde, habitable y adaptada a los retos climáticos".

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que "estas actuaciones responden a una visión de ciudad que apuesta por integrar la naturaleza en los espacios urbanos, mejorar la calidad ambiental de los barrios y generar entornos más saludables para la ciudadanía".

"Cada nueva intervención contribuye a desarrollar una infraestructura verde más sólida y conectada, en línea con el Plan Director de Naturalización Urbana", ha agregado.

Entre las actuaciones más relevantes, figura la adecuación de la zona verde de la calle Matilde de la Torre, donde se mejorará la accesibilidad peatonal, se crearán nuevos espacios de estancia y se reforzará la vegetación mediante nuevas plantaciones y superficies de pradera.

También se acometerán mejoras en la plaza de la Asociación de Vecinos Severo Ochoa y se habilitará una nueva zona estancial en la calle Periodista Francisco Carantoña, contribuyendo a la recuperación y puesta en valor de espacios de convivencia vecinal.

La estrategia de mejora de la infraestructura verde incluye, asimismo, la adquisición de nuevo material vegetal para el vivero municipal, destinado a reforzar las plantaciones y la conservación de jardines y parterres en distintos puntos del concejo, así como la incorporación de un resistógrafo que permitirá mejorar el seguimiento y la gestión del arbolado urbano.

Dentro de este mismo objetivo de naturalización urbana, el Ayuntamiento ejecutará este verano la renaturalización del patio del IES Jovellanos, una iniciativa surgida del proyecto 'Climathon Global Day Gijón: Naturaliza tu centro'.

Esta actuación transformará el patio del centro educativo en un entorno más verde y adaptado al cambio climático, favoreciendo el bienestar del alumnado y el contacto cotidiano con la naturaleza.

Junto a estas intervenciones, la Concejalía desarrollará diversas intervenciones destinadas a conservar y mejorar espacios públicos e infraestructuras verdes, entre ellas la reparación de pasarelas en el Parque Fluvial del Piles, la renovación de elementos de acceso en la playa de Estaño, la puesta a punto de las instalaciones de las playas para la temporada estival y la mejora del mobiliario urbano de parques y jardines.

También se acometerán obras de reparación en los edificios del Vivero Municipal para garantizar el correcto funcionamiento de unas instalaciones fundamentales para la gestión y mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad.

Pintueles ha recordado que "se trata de una inversión equilibrada que refuerza tanto la naturalización de la ciudad como la conservación de los espacios públicos".

"Casi uno de cada dos euros se destina directamente a proyectos de infraestructura verde y renaturalización, lo que refleja la prioridad que estamos dando a la mejora ambiental de Gijón", ha reivindicado el edil.

Este ha incidido en que el Ayuntamiento busca que la naturaleza gane presencia en la ciudad, no solo a través de grandes proyectos, sino también mediante varias actuaciones concretas que mejoran los barrios y aumentan la calidad de vida de los vecinos.