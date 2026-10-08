Gijón: IU recurrirá a la Justicia si se aplica la "prioridad vecinal" en Emvisa pactada por el Gobierno local con Vox

Archivo - El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, ha advertido este jueves que, de aplicarse la nueva baremación pactada entre el Gobierno municipal y Vox a la hora de concesión de viviendas de emergencia de Emvisa, lo recurrirán ante la Justicia.

Suárez Llana, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado, en este sentido, que preguntarán en el próximo Pleno al Gobierno local por el citado acuerdo, a lo que ha querido saber si la "prioridad vecinal" que promueve este pacto se va a extender a otras políticas sociales municipales.

En esta misma línea, ha tildado de "inválido" este acuerdo, que ha asegurado, asimismo, que es "anticonstitucional" en varios de sus puntos.

En este sentido, ha argumentado que plantea cuatro cambios en los criterios de evaluación de la adjudicación de viviendas de emergencia social en Gijón, que van dirigidas a las personas más vulnerables, con ingresos no superiores a dos veces el IPREM.

Suárez Llana ha explicado que el primer cambio es el de la "prioridad vecinal", que es una adaptación, según él, de la prioridad nacional "a la gijonesa", es decir, priorizar a quien más lleve empadronado en el concejo. "Es la prioridad nacional de Vox llevada al absurdo", ha criticado.

Ha llamado la atención, referente a ello, que van a tener prioridad quienes llevan más años empadronados en Gijón, independientemente de si su situación socioeconómica es mejor o peor que alguien que lleve menos tiempo residiendo.

Ha insistido, en este caso, que es un punto del acuerdo "inválido" desde el punto de vista legal, porque vulnera el decreto 25.2013 de adjudicación de vivienda pública del Principado, porque vulnera la ley 3.2021 de garantías de derechos y prestaciones vitales y, además, es inconstitucional, ya que vulnera los artículos 14, 19, 139.1 y 9.3 de la Constitución Española.

Referente a la segunda modificación, se requiere que se priorice a familias con mayor capacidad de inserción "y perjudicar, por tanto, a quienes tienen ingresos más precarios, intermitentes o están en paro estructural", ha alertado el portavoz de IU.

A su juicio, este punto también es contrario a derecho, quebrante a los artículos 9.3 y 47 de la Constitución española, varios artículos del Código Civil, la Ley de Arrendamientos Urbanos y, nuevamente, el Decreto 25.2013 del Principado de Asturias de Adjudicación de Vivienda.

El tercer criterio de modificación, por su parte, convierte a Emvisa en una suerte de "policía moral" que juzga el perfil ético-moral de los gijoneses, especialmente de los más vulnerables.

Se habla, en este caso, de comportamientos cínicos responsables o conductas antisociales, que, según él, "no son conceptos jurídicos ni están identificados normativamente". Esto hace que quede al arbitrio de quien los aplique y, por tanto, sea un punto "invalido" también.

Sobre el cuarto cambio, Suárez Llana ha alertado de que va a convertir a Emvisa en la Policía migratoria de la ciudad, lo que ha recalcado que también es inconstitucional.

"Lo vamos a recurrir judicialmente", ha insistido el portavoz de IU, quien ha incidido en que no hay "ninguna" diferencia a la hora de defender programáticamente los postulados de Vox, el Partido Popular y Foro Asturias. "Deberían de ser honestos y articular una gran coalición", ha remarcado, con alusión a las próximas elecciones municipales de 2027.

"Se ha dedicado a pactar todo el mandato con la ultraderecha", ha señalado, a lo que ha retado a Moriyón a decir honestamente que quiere encabezar una coalición con PP y Vox para ser la alcaldesa de ultraderecha de esta ciudad.